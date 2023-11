BLACK FRIDAY: iRobot Roomba scontato del 40% su Amazon!

Stanco di passare ogni giorno l’aspirapolvere per tutta casa? Bene da oggi non devi più farlo perché con il Black Friday arriva una promo pazzesca: puoi acquistare su Amazon iRobot Roomba 692 ad un prezzo super scontato.

Dal prezzo pieno di 299 euro tu adesso, grazie allo sconto esclusivo del 40%, lo paghi solamente 179,90 euro.

Ma non è finita qui perché questo prezzo già basso può essere ulteriormente alleggerito dilazionando la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

iRobot Roomba: la tua casa sempre perfetta!

Questo robot è dotata del sistema di pulizia a 3 fasi: il sistema di pulizia a 3 fasi cattura sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. Impara le tue abitudini di pulizia e suggerisce programmi per soddisfare le tue esigenze; si preoccupa anche di ciò che a te potrebbe sfuggire, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie.

Compatibile con Alexa e Google Assistant, il Roomba 692 pulisce al suono della tua voce; funziona con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa. Le spazzole multi-superficie catturano qualsiasi cosa, dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni da tappeti e pavimenti.

Navigazione iAdapt: una suite completa di sensori avanzati consente ai Roomba della Serie 600 di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. Preparati a goderti la serenità di una casa pulita e ordinata Roomba 692 sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.