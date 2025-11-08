Black Friday NordVPN: lo sconto più alto dell’anno è disponibile ora

NordVPN offre il 74% di sconto + 3 mesi gratis per il Black Friday. Naviga sicuro, veloce e senza limiti in oltre 100 Paesi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 8 nov 2025
Black Friday NordVPN: lo sconto più alto dell’anno è disponibile ora

Se stavi pensando di proteggere la tua connessione e rendere la tua navigazione più libera, il momento migliore è arrivato. Il Black Friday porta con sé un’occasione davvero rara: NordVPN offre il 74% di sconto + 3 mesi gratis sul piano più completo, quello che include tutti gli strumenti di sicurezza e di velocizzazione della connessione. È una di quelle offerte che non si vedono due volte nello stesso anno.

NordVPN ti permette di navigare ovunque come se fossi a casa, accedere ai tuoi contenuti preferiti senza blocchi geografici e lavorare in totale riservatezza. Che tu sia in viaggio, in smart working o semplicemente sul divano, la tua connessione rimane veloce, privata e protetta.

Proteggiti con NordVPN

Perché questa offerta è così vantaggiosa

Attivando NordVPN durante il Black Friday ottieni:

  • 74% di sconto sul piano più avanzato.

  • 3 mesi aggiuntivi gratuiti, inclusi automaticamente.

  • Protezione fino a 6 dispositivi con un solo abbonamento.

  • Nessun limite alla tua navigazione e accesso globale ai contenuti.

Significa che puoi usare NordVPN su smartphone, PC, tablet e anche smart TV, senza costi aggiuntivi e senza rallentamenti. NordVPN non si limita a “nascondere l’IP”. Utilizza una crittografia avanzata che crea un vero e proprio “tunnel protetto” tra te e Internet. Questo impedisce a hacker, siti traccianti e reti Wi-Fi pubbliche poco sicure di intercettare ciò che fai online. Grazie ai server internazionali, con NordVPN puoi scegliere in quale Paese “navigare”. Questo significa superare i blocchi geografici con facilità. Se ti trovi a Tokyo e vuoi vedere le tue serie italiane, puoi farlo. Se lavori da un hotel negli Stati Uniti e devi accedere a siti europei, lo fai in pochi secondi. Se ti connetti da un aeroporto con Wi-Fi pubblico, puoi farlo senza rischi. Lo sconto del 74% + 3 mesi gratis è legato solo al Black Friday e non resta attivo tutto l’anno.

Proteggiti con NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

NordVPN va oltre: 74% di sconto e 3 mesi extra per il Black Friday
Offerte

NordVPN va oltre: 74% di sconto e 3 mesi extra per il Black Friday
Focus
Come funziona la verifica dell'età dal 12 novembre: l'abbiamo provata
Identità digitale

Come funziona la verifica dell'età dal 12 novembre: l'abbiamo provata
Da NordVPN è già tempo di Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi extra gratis
Offerte

Da NordVPN è già tempo di Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi extra gratis
NordVPN apre agli sconti del Black Friday sui piani di 2 anni
Offerte

NordVPN apre agli sconti del Black Friday sui piani di 2 anni
Link copiato negli appunti