Black Friday pCloud: 60% di sconto, 5 TB di spazio e pCloud Pass a vita

Da oggi e fino al 30 novembre è disponibile uno sconto del 60% sull’esclusivo pacchetto 3 in 1 di pCloud. Il bundle in offerta a 599 euro anziché 1.563 euro include 5 TB di spazio di archiviazione per sempre, più i piani a vita dei servizi Encryption e pCloud Pass.

Sempre nell’ambito della promozione Black Friday, sono in sconto anche i piani Lifetime da 1 TB, 2 TB e 10 TB. Questi i nuovi prezzi scontati:

Premium 1 TB : 199 euro invece di 435 euro (54% di sconto)

: 199 euro invece di 435 euro (54% di sconto) Premium Plus 2 TB : 279 euro invece di 599 euro (53% di sconto)

: 279 euro invece di 599 euro (53% di sconto) Ultra 10 TB: 799 euro invece di 1.890 euro (58% di sconto)

Non è previsto alcun pagamento mensile o annuale, ma solo un unico pagamento al momento della sottoscrizione dell’offerta.

L’attuale promo, in scadenza il 30 novembre, è disponibile su questa pagina dedicata del sito pCloud.

I vantaggi del servizio di cloud storage pCloud

La scelta del servizio dove archiviare in modo sicuro i propri file, siano essi foto, video e/o documenti di lavoro, è molto importante. La soluzione ideale è affidarsi a un cloud storage affidabile, di comprovata esperienza, con funzionalità extra per la sicurezza e la privacy dei dati.

Tra i migliori servizi cloud oggi disponibili si annovera pCloud, un cloud storage con base in Svizzera che può contare su oltre 20 milioni di clienti. L’azienda vanta due diversi data center, uno negli Stati Uniti e l’altro nello stato del Lussemburgo.

Al di là della protezione dei dati, per la quale risponde alle severe leggi della Svizzera, pCloud offre anche altri vantaggi. Tra questi si annoverano la compatibilità con le principali piattaforme oggi in uso, ad esempio macOS, Windows e Linux. A ciò si aggiungono le app mobile per Android e iOS, che integrano una funzione di caricamento automatico e aiutano a liberare spazio sul proprio smartphone.

Un altro punto di forza di pCloud è l’accesso e la sincronizzazione istantanea dei file caricati sul cloud su qualunque tipo di dispositivo in uso. Pollice in alto anche per i backup automatici, che consentono agli utenti di recuperare i propri documenti anche qualora dovessero andare persi.

Tornando all’offerta lanciata in occasione del Black Friday, nel bundle 3 in 1 troviamo i servizi pCloud Encryption pCloud Pass. Con Encryption si ottiene una protezione supplementare per i propri file, grazie all’esclusiva crittografia lato client e a una rigorosa politica di privacy a conoscenza zero.

pCloud Pass è invece un gestore di password affidabile e semplice da usare, progettato per semplificare la sicurezza online dei suoi utenti. Con pCloud Pass è possibile ottenere password a prova di hacker per i propri account, nonché l’accesso e la compilazione dei moduli con un solo clic. Inoltre, è una soluzione compatibile con tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi oggi in uso.

Fino al 60% di sconto sul bundle 3 in 1 di pCloud

L’esclusivo bundle 3 in 1 di pCloud, del valore di 1.563 euro, è in offerta a 599 euro fino al 30 novembre, grazie al maxi sconto del 60%. Il bundle include i piani a vita Pro 5 TB, Encryption e Pass Premium, del valore rispettivamente di 1.095 euro, 229 euro e 239 euro.

I dettagli completi della promozione Black Friday sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale pCloud.