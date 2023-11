Il gigante giapponese dell’elettronica di consumo si è unito al Black Friday di Amazon e in men che non si dica ha conquistato il suo posto di assoluto protagonista. Tanti i prodotti in offerta nel giorno più atteso dell’anno (soprattutto da coloro che vogliono anticiparsi, risparmiando, sui regali di Natale), a partire dall’ottimo smartphone Xiaomi 12 Pro, acquistabile ad un prezzo davvero conveniente.

Black Friday Xiaomi: tutti i prodotti acquistabili in promo su Amazon

Xiaomi 12 Pro

POCO M5s

POCO X5 5G (8/256GB)

POCO X5 5G (6/128GB)

POCO X5 Pro 5G

Xiaomi POCO Watch

Portable Electric Air Compressor 1S

Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Bilancia digitale (2023)

Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.