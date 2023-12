Blackview BV4800, lo smartphone SUPER resistente al 50% su Amazon

Di smartphone interessanti ce ne sono tanti malgrado qualcuno creda che a raccogliere consensi siano sempre i soliti brand. Come Amazon dimostra sempre, ci sono dei marchi molto interessanti che fanno della solidità il loro punto forte, come ad esempio Blackview.

Oggi il famoso brand orientale vede uno dei suoi prodotti in sconto sul celebre sito e-commerce, ovvero il BV4800, uno smartphone che vanta a bordo buone specifiche tecniche e che fa parte della categorie dei rugged. Uno smartphone rugged è un prodotto all’apparenza, e non solo, indistruttibile, che vanta quindi una costruzione attenta in ogni suo angolo.

Questo Blackview BV4800 lo dimostra in pieno e peraltro è anche molto economico. Grazie al coupon presente in pagina del 50%, lo si potrà acquistare su Amazon a 94,99 € con un anno di garanzia e con spedizione veloce.

Il Blackview BV4800 è in sconto, ecco le sue caratteristiche

Gli utenti che cercano uno smartphone equilibrato e soprattutto resistente, possono optare per questo Blackview BV4800. Dotato di Android 13 e di uno schermo da 6,56″ HD+, lo smartphone mostra una caratteristica davvero incredibile: una batteria da 5180 mAh, addirittura superiore a diversi top di gamma.

Il prodotto mostra anche due fotocamere sul retro da 13+5 MP, ma la vera qualità è la resistenza essendo il telefono rinforzato su tutti i lati. Farlo cadere anche da altezze significative, non rappresenterà un pericolo. A bordo ci sono 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili.

Spesso gli utenti lasciano perdere questi prodotti, ma potrebbero ritrovarsi piacevolmente di fronte a qualcosa di unico. Effettivamente come questo Blackview BV4800 ci sono pochi altri telefoni in circolazione, che fanno della grande autonomia e della resistenza le loro peculiarità.

Oggi il prezzo di vendita scende da 189,99 € a soli 94,99 € siccome c’è un coupon su Amazon del 50%. Oltre a questo c’è da ricordare che la spedizione sarà rapidissima, arrivando a casa vostra prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.