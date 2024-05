Blackview HERO 10 è il nuovo flip phone da meno di 450 euro

Blackview ha appena lanciato il suo primo smartphone pieghevole, chiamato HERO 10. Posizionato come il pieghevole più economico al mondo, il Blackview HERO 10 promette di democratizzare l’uso dei telefoni flip. Dotato di una fotocamera da 108 MP e della Dynamic Island, il HERO 10 promette di offrire un’esperienza d’uso senza pari su questa fascia di prezzo.

HERO 10 si trova in offerta di lancio su Aliexpress, al prezzo promo intorno ai 450€.

Design e Specifiche Tecniche

Il Blackview HERO 10 è dotato di un display principale AMOLED da 6,9 pollici con una risoluzione di 2560×1080. Autorizzato con la certificazione TÜV SÜD Low Blue Light e dotato di una tecnologia di oscuramento PWM a 1920Hz, garantisce una visione confortevole.

Progettato con una forma a conchiglia, è arricchito con la funzione Split View per consentire agli utenti di gestire più attività contemporaneamente. Blackview HERO 10 raggiunge una profondità della piega inferiore a 0,17 mm, assicurando quasi nessuna piega visibile. Inoltre, il display principale è testato per resistere a 250.000 pieghe, garantendo una durata di oltre 15 anni.

Il display secondario funziona come scorciatoia per funzioni essenziali, dalle notifiche alla richiamata, oltre a fungere da mirino per selfie più nitidi grazie alla fotocamera da 108 MP.

La Prima Fotocamera da 108MP su un flip phone

Capace di fermarsi liberamente ad angoli che vanno da 30 a 150 gradi, il Blackview HERO 10 apre nuove possibilità creative per la fotografia. Con la modalità FlexForm della fotocamera su misura, consente agli utenti di catturare ogni momento e mostrare la propria personalità da diverse angolazioni, senza l’uso di un treppiede e anche a mani libere.

Il Blackview HERO 10 ospita una fotocamera principale Samsung da 108 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera selfie da 32 MP, tutte migliorate con gli ultimi algoritmi ArcSoft 9.0.

Dynamic Live View e Aggiornamenti Android per Tre Anni

Il team software di Blackview ha applicato una vera e propria dynamic island all’interfaccia DokeOS 4.0 sul HERO 10, chiamandolo Live View. Questo consente di visualizzare attività in tempo reale, permettendo agli utenti di accedere e controllare le funzionalità rapidamente. Inoltre, Blackview promette tre anni di aggiornamenti principali di Android.

Prezzo e Promozione di Lancio

Il Blackview HERO 10 sarà presto disponibile su AliExpress con uno sconto super early bird e con in regalo lo smartwatch rugged Blackview W50 per i primi 100 ordini. Questa promo è disponibile solo dal 20 maggio al 7 giugno 2024.