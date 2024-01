Blackview Tab 11, il tablet con super batteria in sconto su Amazon (-5%)

Perché acquistare un tablet che costa centinaia e centinaia di euro quando le uniche esigenze che un utente possiede non vanno in quella direzione? Bisognerebbe infatti valutare svariate opzioni in questo mondo, che è provvisto di tantissimi dispositivi interessanti, come quelli di Blackview.

Oggi in sconto su Amazon compare il Tab 11, prodotto dell’azienda che sta riscuotendo un gran successo viste le sue caratteristiche ma soprattutto il suo prezzo. Con uno schermo molto ampio dotato di una definizione straordinaria e con un’ottima batteria, questo Blackview Tab 11 arriva con il 5% di sconto grazie ad un’offerta a tempo.

Il prezzo sarà di 132,99 € con un anno di garanzia e con la spedizione rapida direttamente a casa vostra entro il 5 gennaio.

Il Blackview Tab 11 è in promo, ecco le sue specifiche

Quello che sorprende di questo tablet è sicuramente il display, da 10,36″ e con risoluzione in 2K a 2000 × 1200 pixel. Il Blackview Tab 11 mostra anche una super batteria da ben 8380 mAh, con anche una fotocamera da 16 MP sul retro e una da 16 MP sul fronte.

Non manca ovviamente il comparto hardware con 256 GB di memoria interna e 14 GB di memoria RAM.

Sarebbe effettivamente comodo avere un dispositivo del genere a propria disposizione ogni giorno, da portare con sé in ogni posto e da avere a disposizione per qualsiasi evenienza. Il Blackviews Tab 11 si presta per ogni tipo di utilizzo, essendo grande quanto basta e performante al punto giusto.

Un tablet del genere, leggero e potente, non può che essere un’arma in più per il proprio lavoro o per il proprio tempo libero. Il perfetto connubio tra batteria, display e comparto multimediale non fa che rendere questo dispositivo un best-buy. Oggi il prezzo è in sconto del 5% e consiste in soli 132,99 €. La garanzia sarà di un anno anno e la spedizione arriverà a casa vostra già da domani.

