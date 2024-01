Blackview Tab 70wifi, il tablet con 100 € di sconto coupon su Amazon

Un tablet ha bisogno di determinati requisiti per essere ritenuto funzionale dagli utenti. Su Amazon nella categoria informatica ce ne sono davvero moltissimi, ma i prezzi sono alti, tranne nel caso in cui non vi affidate a Blackview. Oggi in sconto proprio su Amazon compare il suo tablet che prende il nome di Tab 70wifi, dispositivo equilibrato e anche molto bello esteticamente.

Con un ampio schermo e soprattutto con la penultima versione del sistema operativo Android, questo tablet costa pochissimo. Gli utenti che vogliono acquistarlo infatti possono sfruttare l’offerta a tempo ed anche un coupon da 100 €, il quale comporterà il prezzo dimezzato. Il costo finale sarà di 99,99 € con un anno di garanzia e con la spedizione veloce entro domani.

Il Blackview Tab 70wifi è in sconto su Amazon, le specifiche

Con un bello schermo da 10,1″ e una risoluzione in HD+, questo Blackview Tab 70wifi è probabilmente il migliore nella sua categoria. A renderlo tale e anche la batteria da 6580 mah insieme al processore quad-core e a ben 16 GB di RAM. La memoria interna è da 128 GB.

Ormai gli utenti si sono abituati: i dispositivi del marchio Blackview sono performanti al punto giusto da meritare considerazione. Si tratta di uno dei brand più famosi su Amazon e lo dimostrano anche le recensioni.

Oggi in sconto arriva questo Blackview Tab 70wifi, prodotto dal nome non originale ma con specifiche tecniche di rilievo. Basta infatti leggere le caratteristiche elencate poco più in alto per capire che vale ampiamente la pena spendere questa cifra. Con soli 99,99 € infatti porterete a casa un prodotto ineccepibile, ma non dimenticate di applicare il coupon da 100 €. Ci sarà un anno di garanzia a vostra disposizione ma anche la spedizione rapida entro questa domenica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.