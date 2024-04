È da questo momento acquistabile su Amazon Italia la Blink Mini 2, la videocamera di sicurezza di nuova generazione che, grazie ad un design compatto e robusto, può essere installata anche all’esterno. A tal proposito, l’azienda ha lanciato anche un alimentatore di corrente resistente alle intemperie.

La videocamera, pienamente compatibile con i “superpoteri” di Alexa, costa 39,99 euro (spedizione compresa) ed è disponibile in Bianco e Nero. Il bundle con l’alimentatore invece richiede una spesa leggermente superiore: 49,98 euro.

Blink Mini 2: ecco la videocamera di sicurezza di nuova generazione

Rispetto al modello precedente, la Blink Mini 2 assicura una migliore qualità dell’immagine in condizioni di scarsa luminosità, un campo visivo più ampio e un faretto LED integrato fondamentale per la visione notturna a colori. Confermate ovviamente le funzionalità più apprezzate dagli utenti, come l’audio bidirezionale e il rilevamento del movimento. Per la sua installazione all’esterno, nel caso in cui un fonte di alimentazione sia troppo lontana, si può utilizzare il nuovo alimentatore resistente ad acqua e vento.

Il motore della nuova videocamera di sicurezza compatta è un chip proprietario ed è alla base di molte delle funzioni della Mini 2, come l’aggiunta del rilevamento delle persone abilitato dalla visione computerizzata. È importante però precisare che quest’ultima richiede un piano d’abbonamento Blink.

«Mini 2 è stata riprogettata da zero, mantenendo le caratteristiche principali che i nostri clienti conoscono e apprezzano, ma aggiungendo ancora più funzionalità, come la visione notturna a colori e il rilevamento delle persone, il tutto a un prezzo accessibile», ha dichiarato Liz Harmen, Chief Executive Officer dell’azienda.

In termini di design, la Blink Mini 2 resta compatta (certamente uno dei suoi punti di forza) ma rispetto al primo modello include un faretto LED che si traduce in prestazioni ancora superiori e che consente la visione notturna.

Ovviamente, al pari delle altre telecamere del marchio, anche la Blink 2 prevede impostazioni riguardanti la privacy. Attraverso l’applicazione gratuita per iOS e Android, infatti, gli utenti possono personalizzare la privacy e le zone di attività. Inoltre, l’elaborazione delle immagini nella sua totalità avviene in locale, sul dispositivo.

Abbonamento Blink: cosa prevede e quanto costa

I piani d’abbonamento partono da 3 euro al mese e sbloccano funzionalità aggiuntive come il rilevamento delle persone, la registrazione video nel cloud, fino a 60 giorni di cronologia video illimitata e l’accesso rapido ai video nel preciso istante in cui vengono registrati.