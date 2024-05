Attualmente su Amazon l’articolo più venduto nella sezione “rilevatori di movimento” è il Blink Video Doorbell. E non è una sorpresa, perché il campanello intelligente resistente alle intemperie e con audio bidirezionale è scontato del 35% e costa quindi solo 45,49 euro, spedizione compresa.

Con il Blink Video Doorbell la sicurezza è al primo posto: risparmia il 35% su Amazon

Il Blink Video Doorbell è un campanello intelligente che si traduce in una soluzione di sicurezza completa e conveniente per la tua casa. Resistente alle intemperie, con una batteria a lunga durata e funzionalità video HD, questo dispositivo consente di monitorare la porta d’ingresso da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

A differenza di altri campanelli intelligenti che richiedono un’installazione professionale, il Blink Video Doorbell può essere installato facilmente in pochi minuti. Basta montarlo sulla parete esterna della tua casa e collegarlo al modulo Sync incluso. Non sono necessari cablaggi complessi o competenze tecniche.

Il dispositivo smart funziona con due batterie al litio che durano fino a due anni, a seconda del tuo utilizzo.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, quando viene rilevato un movimento o qualcuno suona il campanello, l’utente riceve una notifica sul suo smartphone. Può a questo punto visualizzare un video HD in diretta dell’evento e parlare con il visitatore tramite audio bidirezionale. Grazie alla visione notturna integrata, poi, è possibile vedere chi è alla porta anche di notte. La visione notturna è automatica e si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo campanello smart si integra con una varietà di dispositivi per la casa intelligente, tra cui ovviamente quelli della scuderia Amazon.