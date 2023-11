Blink Video Doorbell, il campanello smart HD con Alexa al 43% di sconto

Ogni aspetto relativo alla casa negli ultimi anni è stato implementato alla grande con soluzioni smart. A partire dagli elettrodomestici fino ad arrivare a tante altre situazioni, oggi è possibile vivere in un ambiente a stretto contatto con la tecnologia, anche per quanto riguarda il campanello della porta. Qui interviene Blink con il suo Video Doorbell, soluzione che tutti dovrebbero valutare.

È totalmente senza fili e si può integrare con l’assistente vocale Alexa, oltre che con il proprio smartphone. Sarà una soluzione utilissima siccome consentirà di rispondere alla porta anche se non sarete presenti in casa. Grazie alla pratica fotocamera, vedrete anche chi c’è fuori, potendoci parlare sfruttando microfoni e altoparlanti integrati.

Il prezzo di vendita oggi scende del 43%, permettendo agli utenti di acquistare questo dispositivo di Blink per soli 39,99 €. Il periodo di garanzia durerà due anni.

Blink Video Doorbell, le specifiche del campanello di Amazon

L’istallazione di questo prodotto è davvero semplice, siccome può avvenire sia via cavo che senza fili. Il Blink Video Doorbell è in grado di sostituirsi all’occhio umano, consentendo al proprietario di avere un rapido resoconto su chi c’è fuori dalla porta sia se si trova in casa che se si trova dall’altra parte del mondo.

La trasmissione video avviene in full HD e di notte sfrutta la visione notturna ad infrarossi. Ogni qualvolta che qualcuno busserà, arriverà una notifica. Potrete collegarlo anche all’impianto pre-esistente del campanello per farlo suonare normalmente in casa.

Lo sconto del 43% su Amazon garantisce agli utenti di portare a casa questo Blink Video Doorbell per soli 39,99 €. La spedizione è prevista entro domani.

