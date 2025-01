Blocca i prezzi di luce e gas per un anno con Octopus Energy

Octopus Energy si distingue nel mercato dell’energia con un’offerta che promette stabilità e convenienza: tariffe luce e gas bloccate per 12 mesi. Grazie a questa soluzione, puoi dire addio alle fluttuazioni dei prezzi energetici e scegliere una fornitura trasparente e sostenibile. Scopri i dettagli dell’offerta, che puoi attivare direttamente sul sito di Octopus, e perché sempre più italiani scelgono questo fornitore.

Tariffe trasparenti e stabili: la proposta di Octopus Energy

Con la sua offerta a prezzo fisso per un anno, Octopus Energy offre una soluzione ideale per chi cerca tranquillità e controllo sulle spese domestiche. Si chiama Octopus Fissa 12M, che assicura un prezzo unico e bloccato per 12 mesi di 0,1342 €/kWh per quanto riguarda la materia luce, 0,52 €/Smc per la materia prima gas.

Optare per l’offerta luce e gas a prezzo bloccato significa non solo mettere al sicuro il bilancio familiare dai rincari, ma anche contribuire a un futuro più sostenibile. L’azienda si impegna a offrire energia green e supporta la transizione ecologica, garantendo forniture certificate da fonti rinnovabili.

Ecco perché spicca nel panorama del mercato italiano:

Prezzi bloccati per 12 mesi, per una stabilità economica e meno stress;

Energia 100% rinnovabile;

Gestione semplice e digitale, per un controllo totale delle utenze.

Attivare la fornitura è semplice e veloce. Basta accedere al sito ufficiale di Octopus Energy e scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze. E ricorda: il prezzo bloccato per un anno ti mette al riparo da eventuali rincari.