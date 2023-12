Block lancia Bitkey, il wallet Bitcoin hardware disponibile in 95 paesi

Block, società proprietà del fondatore di Twitter Jack Dorsey, ha annunciato la commercializzazione di Bitkey, un wallet di criptovalute hardware open-source. Si tratta di un progetto molto interessante, annunciato dallo stesso proprietario della società a giugno 2022.

Il prodotto sarà disponibile sui mercati di 95 paesi, presentandosi come un dispositivo dalla forma insolita, più precisamente esagonale, dotato di un sensore di impronte digitali per lo sblocco dello stesso.

Block’s new open source #Bitcoin hardware wallet, the Bitkey beta looks ready to ship 👀 pic.twitter.com/Mk4XwTfqpM

— McShane (@mcshane_writes) October 3, 2023