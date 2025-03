Bluesky: arriva il caricamento di video da 3 minuti (e non solo)

Bluesky continua la evoluzione, dimostrando una certa propensione per i contenuti video.

L’ultimo aggiornamento della piattaforma consente agli utenti di caricare filmati lunghi un massimo di 3 minuti, andando di fatto a triplicare il precedente limite. Di fatto, questo è un cambiamento sostanziale per i contenuti disponibili su Bluesky che, da poco più di clip, ora possono diventare video decisamente più complessi.

Questo non è però l’unico aggiornamento proposto dal servizio ai propri utenti. Nello specifico, si parla di alcuni nuovi strumenti per la gestione della posta in arrivo. Si parla di una nuova sezione, chiamata requests, che funge come una sorta di filtro quando si ricevono messaggi privati da utenti sconosciuti.

Quest’ultima soluzione sembra poter essere utile per limitare il proliferare dello spam su Bluesky, un fenomeno che con il successo della piattaforma sta fisiologicamente crescendo.

Bluesky, non solo video da 3 minuti: la piattaforma guarda al futuro e all’AI generativa

L’aggiornamento è stato presentato da Jay Graber, CEO di Bluesky, durante la conferenza SXSW.

Tra i tanti aspetti affrontati da Graber, vi è anche l’intenzione di aprire a un modello di business basato sull’Intelligenza Artificiale generativa. Secondo la CEO, la compagnia sta “Esplorando abbonamenti” e altri servizi a pagamento per monetizzare il social network in questione e renderlo sostenibile.

Per quanto riguarda i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), la stessa ha affermato che la compagnia sta “Lavorando con alcuni partner per plasmare un quadro per il consenso degli utenti e su come essi desiderano che i loro dati vengano utilizzati per l’AI generativa“.

Bluesky è ormai una realtà concreta, con cui i colossi del settore devono fare i conti. Lo scorso novembre, la piattaforma ha tagliato il traguardo dei 20 milioni di utenti, con un trend che si sta dimostrando in continua crescita.