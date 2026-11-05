Bluetooth 7.0 accelera fino a 7,5 Mbps: quasi 4 volte più veloce

Il Bluetooth diventa quasi 4 volte più veloce grazie a una nuova tecnologia che promette di migliorare significativamente la trasmissione dei dati tra smartphone, auricolari, smartwatch e dispositivi intelligenti. Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha annunciato il 4 novembre 2026 l’adozione ufficiale di Bluetooth High Data Throughput (HDT), una funzionalità che porta la velocità massima teorica di Bluetooth Low Energy dagli attuali 2 Mbps a 7,5 Mbps.

Si tratta di uno dei progressi più significativi per Bluetooth LE dal 2016, quando l’introduzione della modalità LE 2M PHY aveva raddoppiato la velocità fisica di trasmissione rispetto alla configurazione originale da 1 Mbps. Dieci anni dopo, il nuovo salto prestazionale non riguarda soltanto la rapidità nello scambio dei file: interessa anche la qualità audio, l’affidabilità delle connessioni, la sicurezza e il consumo energetico.

La novità fa parte delle specifiche Bluetooth Core 7.0, ma introduce una distinzione importante: HDT è una funzionalità opzionale. Avere un dispositivo compatibile con Bluetooth 7.0 non significherà, quindi, poter sfruttare automaticamente la nuova velocità. E c’è un altro aspetto da chiarire: i 7,5 Mbps dichiarati rappresentano la velocità massima del collegamento radio, non quella effettivamente disponibile per trasferire i file.

Come funziona Bluetooth HDT e perché raggiunge 7,5 Mbps

Per capire la portata dell’innovazione bisogna distinguere Bluetooth Low Energy dalla componente Bluetooth Classic, storicamente utilizzata anche per la trasmissione audio. HDT interviene specificamente su Bluetooth LE, tecnologia nata per ridurre i consumi energetici e successivamente ampliata per supportare applicazioni sempre più impegnative.

Il cuore dell’aggiornamento è un nuovo livello fisico PHY, cioè la parte del protocollo che definisce come i bit si trasformano in segnali radio (e viceversa). Fino a oggi, Bluetooth LE utilizzava principalmente la modulazione GFSK, particolarmente adatta a dispositivi economici e a basso consumo, ma con limiti nella quantità di informazioni trasportabili.

HDT introduce modulazioni più sofisticate, tra cui π/4-QPSK, 8PSK e 16QAM: anziché rappresentare ogni simbolo radio con una quantità limitata di informazioni, il trasmettitore può codificare più bit nello stesso intervallo temporale, sfruttando differenti combinazioni di fase e ampiezza del segnale.

Il risultato è una maggiore efficienza spettrale: aumenta la quantità di dati trasmessi senza richiedere un ampliamento della banda radio. HDT continua infatti a utilizzare la banda ISM a 2,4 GHz e la suddivisione dei canali già prevista da Bluetooth LE.

Secondo la documentazione tecnica pubblicata dal Bluetooth SIG, la nuova modalità prevede 5 velocità fisiche: 2, 3, 4, 6 e 7,5 Mbps. Il sistema può scegliere la configurazione più appropriata in funzione delle condizioni radio, privilegiando l’affidabilità quando il collegamento diventa problematico. Le modalità HDT fino a 4 Mbps sono obbligatorie per le implementazioni conformi, mentre quelle da 6 e 7,5 Mbps rimangono opzionali: due dispositivi entrambi compatibili con HDT potrebbero non raggiungere la velocità massima “pubblicizzata”.

Pacchetti più grandi e meno ritrasmissioni

La nuova modulazione non basterebbe, da sola, a garantire trasferimenti sensibilmente più rapidi: Bluetooth HDT modifica anche il modo in cui il protocollo organizza e trasmette le informazioni. Una delle innovazioni riguarda la possibilità di aggregare più dati all’interno dei pacchetti radio, riducendo il peso relativo delle informazioni di controllo. HDT introduce inoltre una gestione più flessibile dei blocchi trasmessi, con meccanismi di rilevamento degli errori e ritrasmissione selettiva.

Se una parte delle informazioni arriva danneggiata, il collegamento può recuperare soltanto i blocchi interessati, evitando di ripetere inutilmente l’intera trasmissione. È un miglioramento particolarmente utile negli ambienti affollati, dove reti WiFi, altri dispositivi Bluetooth e sorgenti di interferenza condividono le frequenze sui 2,4 GHz.

La nuova struttura dei pacchetti separa inoltre le informazioni di controllo dai dati applicativi, permettendo di proteggere maggiormente le prime e di adattare la velocità dei secondi alle condizioni del canale. Per compensare errori e disturbi, HDT utilizza anche tecniche di Forward Error Correction (FEC), insieme a meccanismi che aiutano il ricevitore a mantenere la sincronizzazione del segnale.

Le performance effettive, comunque, saranno condizionate da numerosi fattori: distanza tra i dispositivi, interferenze, qualità delle antenne, modalità di trasmissione negoziata e overhead dei protocolli. Convertendo semplicemente 7,5 Mbps in byte, si ottengono circa 0,94 MB/s teorici; il trasferimento effettivo dei dati applicativi sarà inferiore.

Audio Bluetooth senza perdita di qualità: la novità più attesa

Uno degli impieghi più interessanti riguarda gli auricolari e le cuffie wireless: Bluetooth SIG indica infatti l’audio di qualità superiore come prima grande applicazione commerciale della tecnologia, con una nuova standardizzazione prevista nel 2027.

Attualmente molti prodotti utilizzano codec audio con compressione lossy, come SBC, AAC o LC3: sono soluzioni efficienti e, in numerose situazioni, offrono risultati eccellenti; tuttavia, non conservano integralmente le informazioni del segnale audio originale.

Le tecnologie proprietarie per l’audio lossless via Bluetooth esistono già, come aptX Lossless di Qualcomm, ma richiedono componenti e implementazioni compatibili su entrambi i dispositivi: un supporto standardizzato potrebbe ridurre la dipendenza dalle soluzioni dei singoli produttori.

Bluetooth HDT mette a disposizione una capacità trasmissiva superiore, utile per trasportare flussi audio più ricchi, inclusi quelli ad alta risoluzione. Il Bluetooth SIG cita anche audio spaziale, surround multicanale e applicazioni con più flussi sincronizzati.

Va detto però che HDT non è un codec audio: aumentare la velocità del collegamento non rende automaticamente lossless la musica riprodotta. Serviranno specifiche audio adeguate, codec compatibili e dispositivi capaci di gestire i nuovi flussi. Rimangono inoltre da valutare latenza, consumi e stabilità nelle condizioni reali di ascolto.

Smartwatch, occhiali intelligenti e aggiornamenti firmware più rapidi

Le applicazioni di Bluetooth HDT sono limitate al settore dell’entertainment: gli smartwatch, ad esempio, raccolgono dati sempre più articolati attraverso sensori biometrici, accelerometri e sistemi di rilevamento dell’attività fisica. Sincronizzare grandi quantità di informazioni con uno smartphone può richiedere tempo, soprattutto quando intervengono registrazioni dettagliate o contenuti offline.

Una maggiore capacità di trasferimento potrebbe ridurre sensibilmente l’attesa: Nordic Semiconductor ha ipotizzato smartwatch in grado di sincronizzare in pochi secondi ore di dati relativi agli allenamenti.

Un altro impiego interessante riguarda gli aggiornamenti firmware OTA. Per accessori domestici, sensori e dispositivi indossabili, trasferire più rapidamente il software significa abbreviare la fase di aggiornamento e ridurre il periodo durante il quale il prodotto non è pienamente utilizzabile. I tempi di verifica, scrittura nella memoria flash e riavvio rimangono naturalmente separati dalla velocità della connessione.

Il Bluetooth SIG guarda anche agli occhiali intelligenti dotati di funzionalità AI: trasferendo rapidamente dati e informazioni raccolte dai sensori a uno smartphone, il dispositivo indossabile potrebbe affidare l’elaborazione più impegnativa a un processore esterno, evitando di integrare componenti troppo potenti o energivori.

Anche applicazioni industriali, dispositivi con funzionalità di realtà aumentata e periferiche avanzate potrebbero beneficiare della maggiore capacità disponibile.

Più velocità Bluetooth significa anche consumare meno batteria?

Bluetooth SIG parla anche di efficienza energetica migliorata: se il sistema riesce a trasmettere una determinata quantità di informazioni in meno tempo, il circuito radio può tornare prima nelle modalità a basso consumo. Si tratta di un principio spesso indicato come race to sleep: completare rapidamente un’attività permette ai componenti elettronici di trascorrere più tempo negli stati di risparmio energetico.

Le modulazioni più complesse richiedono comunque circuiti capaci di elaborare il segnale con precisione; inoltre, se un’applicazione sfrutta la capacità aggiuntiva per trasferire continuamente più informazioni, il vantaggio energetico potrebbe ridursi.

La durata della batteria dipenderà quindi dalle scelte progettuali dei produttori e dal comportamento delle applicazioni: i benefici più immediati potrebbero emergere nei dispositivi che effettuano trasferimenti periodici, seguiti da lunghi intervalli di inattività.

Bluetooth 7.0: serviranno nuovi smartphone e auricolari?

Il supporto HDT richiede hardware compatibile, perché le nuove modulazioni e modalità di ricezione coinvolgono direttamente il circuito radio e il controller Bluetooth.

Un semplice aggiornamento software non può trasformare un chip privo delle capacità fisiche necessarie in un dispositivo HDT: eventuali aggiornamenti firmware potranno abilitare la funzionalità soltanto su hardware già predisposto, se il produttore ne prevede il supporto.

Inoltre, entrambi gli estremi della connessione devono supportare HDT per beneficiare delle velocità superiori: collegando auricolari HDT con uno smartphone di vecchia generazione, i dispositivi potranno continuare a comunicare utilizzando le modalità Bluetooth compatibili, ma senza sfruttare i 7,5 Mbps.

La retrocompatibilità rimane infatti una caratteristica fondamentale della specifica: le connessioni LE iniziano utilizzando il PHY tradizionale GFSK e possono successivamente passare alla modalità HDT quando entrambi i dispositivi dispongono delle funzionalità richieste.

Per chi acquisterà nuovi smartphone, smartwatch o cuffie, il dato da controllare non sarà quindi soltanto la versione Bluetooth riportata sulla confezione. Occorrerà verificare esplicitamente il supporto High Data Throughput e, possibilmente, le velocità HDT effettivamente implementate.

Quando arriveranno i primi dispositivi Bluetooth HDT

L’adozione ufficiale della specifica rappresenta il punto di partenza per i produttori di chip e dispositivi.

Il Bluetooth SIG prevede per il 2027 la prima importante applicazione legata all’audio wireless premium standardizzato. Parallelamente, i produttori potranno sviluppare prodotti che sfruttano HDT per trasferimento dati, sincronizzazione e altre funzioni.

La novità più significativa, in definitiva, non sta soltanto nel passaggio da 2 a 7,5 Mbps. Bluetooth Low Energy amplia le proprie possibilità senza rinunciare alla compatibilità con le modalità precedenti e mantenendo l’attenzione sull’efficienza energetica. La sfida, adesso, riguarda l’implementazione: trasformare le capacità previste dallo standard in benefici concreti, misurabili e soprattutto interoperabili tra dispositivi di produttori differenti.