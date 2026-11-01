Juventus - Napoli e tutta la Serie A a prezzo scontato con la nuova promo DAZN

Juventus - Napoli e tutta la Serie A sono su DAZN, ora disponibile in offerta con il piano Full, ecco la promo da cogliere al volo.
Davide Raia
Pubblicato il 1 nov 2026
Juventus - Napoli e tutta la Serie A a prezzo scontato con la nuova promo DAZN
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Juventus – Napoli è il big match con cui la Serie A dà il via al mese di novembre. Il match è in programma questa sera, domenica 1° novembre 2026 a partire dalle 20:45. La partita, così come tutti gli altri incontri del campionato di Serie A, sarà trasmessa da DAZN che, per l’occasione, è disponibile in offerta.

Il piano DAZN Full, infatti, viene scontato a un prezzo che si riduce fino a 29,99 euro al mese. Per attivare la promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il affiliate_link link_id=”5015″]sito ufficiale di DAZN[/affiliate_link]. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per il piano Full, in versione mensile oppure annuale, con pagamento mensile.

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Cosa prevede l’offerta di DAZN

La promozione in corso garantisce uno sconto sul piano DAZN Full, che consente l’accesso a tutti i contenuti della programmazione della piattaforma dedicata al mondo dello sport.

Questo piano viene ora proposto a un prezzo ridotto a 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi, scegliendo la versione annuale con pagamento mensile del piano in questione. Normalmente, questa versione viene proposta con un prezzo di 36,99 euro al mese.

In alternativa, c’è anche la possibilità di puntare su DAZN Full in versione mensile, soluzione che garantisce la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. In questo caso, il prezzo dell’abbonamento è ridotto a 39,99 euro al mese (invece di 46,99 euro al mese).

Si tratta di due ottime soluzioni per seguire tutta la Serie A e molto altro. L’abbonamento Full, infatti, include la Serie B, il calcio estero e tutti gli altri sport, mettendo a disposizione degli utenti una lunga serie di contenuti, ora disponibili a prezzo scontato.

L’offerta è accessibile solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale della piattaforma.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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