DAZN Full è in promo: ecco come seguire tutta la Serie A a prezzo scontato

Torna in campo la Serie A con la decima giornata di campionato, con tanti match molto interessanti come il derby di Milano, con la sfida tra Inter e Milan, e il match tra Juventus e Napoli.

Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, che garantisce una copertura completa di tutta la competizione.

In questo momento, inoltre, è possibile attivare il piano Full a prezzo scontato. Questo piano, che garantisce l’accesso a tutta la programmazione, comprese le partite di Serie A.

Per i nuovi clienti, il piano è disponibile in sconto a 29,99 euro al mese per 12 mesi per la versione annuale oppure a 39,99 euro al mese per la versione mensile (con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso).

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Le partite del weekend

Ecco tutte le partite in programma questo weekend:

Bologna – Monza, sabato 31/10 alle 15:00

Udinese – Roma, sabato 31/10 alle 18:00

Milan – Inter, sabato 31/10 alle 20:45

Como – Venezia, domenica 01/11 alle 12:30

Frosinone – Torino, domenica 01/11 alle 15:00

Lazio – Cagliari, domenica 01/11 alle 15:00

Lecce – Genoa, domenica 01/11 alle 18:00

Juventus – Napoli, domenica 01/11 alle 20:45

Sassuolo – Fiorentina, lunedì 02/11 alle 18:30

Atalanta – Parma, lunedì 02/11 alle 20:45

Come detto in precedenza, tutti i match sono trasmessi in diretta streaming su DAZN. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

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