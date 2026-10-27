Vuoi ascoltare musica senza pubblicità? Amazon Music Unlimited è gratis per un mese

Musica offline e skip illimitati: prova Amazon Music Unlimited senza pagare.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 27 ott 2026
Vuoi ascoltare musica senza pubblicità? Amazon Music Unlimited è gratis per un mese
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Amazon Music Unlimited rinnova la sua offerta dedicata ai nuovi iscritti che permette di provare gratuitamente il servizio per un mese senza impegno. Al termine del periodo gratuito, la piattaforma costerà 12,99 euro al mese a meno che tu non decida di disdire prima del rinnovo.

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Attivando l’offerta potrai ascoltare liberamente tutto ciò che vuoi e senza i limiti della versione base: puoi cercare i tuoi artisti preferiti, creare playlist per ogni momento della giornata e riprodurre i brani senza pubblicità. A differenza di un servizio che ti limita nella scelta delle tracce, qui hai anche skip illimitati.

L’abbonamento comprende anche i podcast più popolari, anch’essi senza interruzioni pubblicitarie, e c’è la possibilità di scaricare i contenuti per ascoltarli offline, utile quando sei in treno, in aereo o in una zona con una connessione poco affidabile.

Se hai cuffie o dispositivi compatibili, puoi infine esplorare le funzioni audio avanzate di Amazon Music Unlimited, tra cui l’audio spaziale e la qualità HD.

La prova gratuita ti permette quindi di verificare direttamente se il catalogo e le funzioni rispondono alle tue abitudini prima di iniziare a pagare. Ricorda però che, finiti i 30 giorni, il rinnovo passa a 12,99 euro mensili, salvo cancellazione o condizioni differenti indicate al momento dell’iscrizione.

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