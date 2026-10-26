La Svizzera entra in Minecraft in scala 1:1: ogni blocco vale un metro

Esplorare l’intera Svizzera in Minecraft, attraversare le Alpi e raggiungere la vetta del Cervino attraverso una dettagliata rappresentazione in scala del territorio. Il progetto chiamato Blocks ha trasformato i dati geografici ufficiali della Confederazione Elvetica in un mondo virtuale percorribile, dove ogni blocco corrisponde a un metro e le montagne mantengono le loro altitudini effettive. Il risultato è una ricostruzione in scala 1:1 di un Paese che si estende per 41.285 km², realizzata per Minecraft Java Edition.

L’iniziativa nasce dal lavoro di Beda Good, sviluppatore del progetto Manifold, già dedicato alla conversione dei dati topografici svizzeri in modelli tridimensionali destinati alla stampa 3D. La disponibilità pubblica delle informazioni territoriali è determinante: dal 1° marzo 2021, swisstopo distribuisce gratuitamente gran parte dei propri prodotti digitali secondo il modello Open Government Data. Blocks sfrutta questa opportunità per un’applicazione decisamente particolare: trasformare la geografia reale in un ambiente Minecraft esplorabile.

La Svizzera in Minecraft: un blocco per ogni metro reale

La caratteristica più interessante di Blocks è la corrispondenza tra coordinate geografiche, distanze e altitudini. Il Cervino non appare come una montagna generica costruita per somigliare all’originale; il software ricostruisce la morfologia del terreno partendo dalle misurazioni ufficiali, mantenendo le proporzioni tra creste, vallate, versanti e laghi.

La Dufourspitze, vetta più alta della Svizzera, raggiunge quota 4.634 blocchi, mentre il punto più basso del Paese si trova a circa 193 metri sul livello del mare, presso il Lago Maggiore. La differenza altimetrica supera quindi i 4.400 metri. Una dimensione che rappresenta già, da sola, un problema tecnico per Minecraft tradizionale.

L’autore ha ricostruito anche ghiacciai, superfici boschive, bacini idrici, dighe e numerosi elementi artificiali. Tra le zone visitabili figurano il ghiacciaio dell’Aletsch, l’Eiger, la Jungfrau, la valle di Lauterbrunnen e la diga della Grande Dixence. L’obiettivo non è offrire una mappa semplicemente suggestiva: il giocatore deve poter riconoscere i luoghi e orientarsi attraverso caratteristiche geografiche reali.

Ovviamente, non è possibile ottenere una copia perfetta della realtà: alberi, edifici, ponti e altri oggetti derivano da procedure automatiche che semplificano varie geometrie.

Come funziona la ricostruzione: dai geodati ai blocchi tridimensionali

Per generare la mappa, Blocks combina numerosi archivi geografici con caratteristiche differenti. Il riferimento principale è swissALTI3D, modello digitale del terreno sviluppato da swisstopo: descrive l’andamento della superficie terrestre escludendo edifici e vegetazione, con dati disponibili su reticoli da 0,5 oppure 2 metri.

Le informazioni originali possono raggiungere dimensioni considerevoli: secondo la documentazione ufficiale, la copertura completa swissALTI3D a risoluzione di 0,5 metri occupa circa 770 GB in formato Cloud Optimized GeoTIFF compresso. Il “mondo Minecraft” non è una semplice importazione di questi file: richiede invece una conversione che associ misure geografiche e classificazioni territoriali ai materiali e alle strutture del gioco.

Al modello altimetrico si aggiungono quindi altre fonti: swissTLM3D fornisce informazioni topografiche su strade, ferrovie, corsi d’acqua, boschi e opere artificiali; swissBUILDINGS3D contribuisce alla rappresentazione degli edifici, mentre swissSURFACE3D permette di recuperare indicazioni sulla vegetazione che il modello del terreno, per definizione, non contiene.

Per i fondali lacustri il progetto utilizza swissBATHY3D. Le ortofoto SWISSIMAGE aiutano a distinguere elementi superficiali come neve e detriti glaciali; le informazioni geologiche contribuiscono invece a differenziare rocce e materiali. Una parte del lavoro si basa anche su rilevamenti cantonali, dati forestali e classificazioni degli habitat prodotti da istituti di ricerca.

Particolarmente interessante è la ricostruzione dei ghiacciai. Blocks integra i dati di GLAMOS, il programma svizzero di monitoraggio dei ghiacciai, e informazioni sugli spessori del ghiaccio elaborate dall’ETH di Zurigo.

Il problema dell’altezza su Minecraft e la soluzione Cubic Chunks

Come abbiamo accennato in precedenza, la principale difficoltà tecnica riguarda l’architettura del mondo di Minecraft: le versioni tradizionali organizzano il terreno in colonne di chunk, ciascuna larga 16 blocchi e profonda altrettanti blocchi, suddivise internamente in sezioni verticali.

Nelle versioni moderne del gioco, l’intervallo verticale standard dell’Overworld (altezza massima e minima entro cui si può costruire e muoversi nel mondo principale di Minecraft) va da Y=-64 a Y=319, per un totale di 384 blocchi; Minecraft 1.12.2, invece, utilizza normalmente un’altezza di 256 blocchi. Nessuna delle due configurazioni consente di rappresentare direttamente una montagna alta oltre 4.000 metri mantenendo la corrispondenza di un blocco per metro.

Blocks risolve il limite ricorrendo a Cubic Chunks, una modifica per Minecraft Forge che estende enormemente le coordinate verticali utilizzabili: anziché trattare il mondo esclusivamente come colonne con un intervallo di altezza prefissato, il sistema permette di caricare dinamicamente sezioni cubiche anche lungo l’asse verticale.

Il progetto OpenCubicChunks documenta il funzionamento della modifica e le sue particolarità tecniche. Il vantaggio è evidente: diventa possibile collocare le montagne alle rispettive quote reali senza comprimerle artificialmente. Il rovescio della medaglia riguarda la compatibilità con altre mod e la necessità di utilizzare una configurazione precisa.

Blocks richiede infatti Minecraft Java Edition 1.12.2, versione scelta per la stabilità dell’integrazione con Cubic Chunks. Non funziona con Minecraft Bedrock Edition, né sulle console o nelle versioni mobili del gioco.

Una mappa immensa: terreno generato durante l’esplorazione

Un’altra scelta importante riguarda la distribuzione dei dati. La versione completa di Blocks occupa circa 24 GB come archivio da scaricare, mentre lo spazio necessario sul disco raggiunge indicativamente 60 GB.

Il pacchetto non contiene ogni singolo blocco del territorio già materializzato e pronto al caricamento: Minecraft genera le sezioni del mondo quando il giocatore visita una zona per la prima volta, partendo dalle informazioni contenute nei file geografici forniti.

Per rendere praticabile l’osservazione di paesaggi molto estesi, Blocks integra anche un sistema di visualizzazione a lunga distanza. Permette di osservare le montagne lontane senza pretendere che tutte le sezioni dettagliate della mappa siano immediatamente disponibili.

È disponibile inoltre una modalità di volo accelerato con moltiplicatori da 1x a 100x e velocità che possono superare il chilometro al secondo. Oltre 20x, precisa l’autore, la generazione dei blocchi non riesce a seguire il movimento.

Le prestazioni dipendono comunque dall’hardware: il progetto richiede almeno 16 GB di RAM di sistema, con 8 GB assegnati al gioco. Tra le configurazioni effettivamente provate figurano un PC con AMD Ryzen 7 7800X3D, NVIDIA RTX 4070 e 32 GB di RAM, oltre a un MacBook Pro con processore M1 Max e 64 GB.

Come scaricare e provare gratuitamente Blocks

L’autore di Blocks mette a disposizione una versione gratuita dedicata alla regione Jungfrau-Aletsch, patrimonio naturale dell’UNESCO, che comprende circa 2.400 km². Il download pesa 1,1 GB e include alcune delle località alpine più spettacolari, tra cui Eiger, Mönch, Jungfrau e ghiacciaio dell’Aletsch.

Per installarla serve una copia regolarmente acquistata di Minecraft Java Edition e Prism Launcher, gestore open source delle installazioni del gioco. Dopo l’accesso con l’account Microsoft, bisogna scegliere l’opzione per aggiungere una nuova istanza, selezionare l’importazione da archivio ZIP e indicare il pacchetto scaricato.

Prism Launcher provvede a recuperare i componenti richiesti, tra cui Forge e Java 8; avviata l’istanza, si crea un nuovo mondo in modalità giocatore singolo, entrando nelle opzioni avanzate e selezionando il tipo di mondo identificato come generator.schweiz .

Chi desidera ottenere l’illuminazione mostrata nelle immagini dimostrative può installare facoltativamente OptiFine 1.12.2 HD U F5, collocandolo nella cartella mods dell’istanza.

Il sito di riferimento dispone di una mappa interattiva attraverso la quale individuare un luogo e ottenere il comando di teletrasporto da utilizzare in Minecraft.

Dalle coordinate geografiche svizzere al teletrasporto in Minecraft

La corrispondenza tra mondo virtuale e territorio reale si estende alle coordinate: Blocks utilizza il sistema nazionale svizzero CH1903+/LV95, che permette di individuare una posizione attraverso coordinate metriche Est e Nord.

La conversione applicata dal progetto è semplice: la coordinata X di Minecraft corrisponde alla coordinata Est meno 2.480.000; la coordinata Z si ottiene sottraendo la coordinata Nord da 1.300.000. La coordinata Y rappresenta invece la quota sul livello del mare.

Chi consulta il geoportale ufficiale svizzero può quindi recuperare le coordinate di una località, convertirle e raggiungerla nel gioco. Il sito Blocks mette anche a disposizione uno strumento che effettua direttamente tale operazione.

Per esempio, il comando /tp 160188 4164 145928 -180 4 conduce nei pressi della sommità della Jungfrau, a circa 4.158 metri di altitudine, impostando anche l’orientamento della visuale.

Quanto costa la Svizzera completa e quali sono i limiti

La versione integrale, nella pubblicazione Early Access del 19 ottobre 2026, comprende tutto il territorio nazionale e porzioni dei Paesi confinanti. Il prezzo parte da 15 franchi svizzeri, con possibilità di contribuire con importi superiori. La licenza comprende gli aggiornamenti successivi resi disponibili dall’autore.

Esiste tuttavia una restrizione importante per il pubblico italiano: la versione completa è acquistabile soltanto da persone residenti in Svizzera, per ragioni legali indicate dallo sviluppatore. Durante il pagamento occorre dichiarare il proprio domicilio svizzero. L’edizione gratuita Jungfrau-Aletsch, al contrario, può essere scaricata anche dall’Italia, senza registrazione.

Blocks dimostra quanto si possa ottenere combinando dati geografici aperti, conversione procedurale e un motore tridimensionale nato per il videogioco. Il risultato non compete con i sistemi GIS professionali per precisione analitica o completezza dei dati: offre però un modo immediato di percepire distanze, dislivelli e relazioni spaziali.

La ricostruzione può rivelarsi interessante anche in ambito didattico, per lo studio della geografia alpina, della morfologia del territorio e delle trasformazioni glaciali. Non sostituisce una simulazione scientifica, ma rende accessibili informazioni che normalmente richiederebbero strumenti specialistici per essere visualizzate in tre dimensioni.