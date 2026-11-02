Alternativa gratuita a Lightroom: CalibRaw è il nuovo editor RAW open source

Modificare foto RAW senza pagare un abbonamento, mantenendo il controllo sui file originali e utilizzando anche strumenti di intelligenza artificiale che funzionano offline. È la proposta di CalibRaw, un software gratuito e open source (download) per l’elaborazione fotografica che punta a offrire molte delle funzionalità tipiche dei programmi professionali, senza richiedere un account e senza trasferire le immagini su server remoti.

Per anni, Adobe Lightroom ha rappresentato uno dei riferimenti per chi lavora con i file RAW delle fotocamere digitali. Parallelamente, progetti come darktable e RawTherapee hanno dimostrato che lo sviluppo fotografico avanzato non presuppone per forza l’utilizzo di software proprietario. Più di recente, applicazioni come RapidRAW hanno cercato di rendere queste operazioni accessibili attraverso interfacce più immediate e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

CalibRaw si innesta sul medesimo solco introducendo però una caratteristica interessante: lo stesso motore di elaborazione funziona su Linux, Windows, macOS e Android. Il progetto utilizza Rust, sfrutta l’accelerazione GPU e offre funzioni che spaziano dalla correzione dell’esposizione alla rimozione automatica degli oggetti, fino alla fusione HDR e all’elaborazione di fotografie ad alta sensibilità ISO.

CalibRaw: un’alternativa gratuita a Lightroom che non modifica gli originali

La caratteristica fondamentale di CalibRaw è il suo sistema di editing non distruttivo. Quando l’utente modifica una fotografia, il programma non riscrive il file RAW originale: memorizza invece i parametri degli interventi in un file JSON con estensione .calibraw , specifico del programma, collocato “accanto” all’immagine.

Regolazioni dell’esposizione, curve tonali, maschere e correzioni cromatiche restano separate dai dati acquisiti dal sensore.

La scelta presenta anche un vantaggio operativo: i file contenenti le modifiche possono accompagnare le fotografie durante il trasferimento tra computer e smartphone. CalibRaw per Android utilizza infatti lo stesso motore della versione desktop e interpreta i medesimi file che accompagnano le immagini.

Come funziona l’elaborazione RAW con accelerazione GPU

CalibRaw è sviluppato principalmente in Rust, un linguaggio che permette di realizzare componenti ad alte prestazioni con una gestione della memoria orientata alla sicurezza. L’interfaccia utilizza egui , libreria open source per Rust che permette di creare interfacce grafiche leggere, interattive e multipiattaforma, mentre le operazioni grafiche si appoggiano a wgpu, una libreria che astrae le API di accelerazione disponibili sulle diverse piattaforme.

Il programma può sfruttare Vulkan su Linux e Android, Direct3D 12 o Vulkan su Windows e Metal su macOS; numerose elaborazioni utilizzano compute shader WGSL, che consentono alla GPU di applicare trasformazioni a grandi quantità di pixel in parallelo.

Modificare una curva, intervenire sulla saturazione o applicare una maschera sono operazioni interattive che richiedono continui aggiornamenti dell’anteprima: delegare parte del lavoro alla GPU può ridurre i tempi di elaborazione, soprattutto con immagini ad alta risoluzione.

CalibRaw, tuttavia, non offre garanzie di funzionamento con qualsivoglia scheda video: il progetto non supporta OpenGL come backend grafico; su Linux occorre un driver Vulkan compatibile, mentre su Windows il programma può ricorrere al renderer software WARP quando mancano backend hardware utilizzabili. Su Android serve una GPU con supporto Vulkan. Prestazioni, memoria disponibile e compatibilità dei driver rimangono quindi fattori determinanti.

Demosaicing, recupero delle alte luci e gestione del colore

Un editor RAW deve prima interpretare i dati del sensore e ricostruire i colori dei pixel. La maggior parte delle fotocamere utilizza una matrice Bayer; alcuni modelli Fujifilm adottano invece il filtro X-Trans, che richiede algoritmi differenti.

CalibRaw implementa il demosaicing RCD per i sensori Bayer e una procedura basata sull’algoritmo Markesteijn a tre passaggi per X-Trans. Offre inoltre una modalità di demosaicing combinato, pensata per limitare rumore cromatico e artefatti nelle immagini acquisite con ISO elevati.

Per la decodifica dei file si affida a LibRaw e Rawler: la combinazione permette di gestire numerosi formati fotografici, tra cui CR2, CR3, NEF, ARW, RAF, ORF, RW2 e DNG. La compatibilità effettiva dipende però dal modello di fotocamera e dal livello di supporto delle librerie: la sola estensione del file non garantisce una decodifica corretta.

Sul fronte cromatico troviamo curve RGB e di luminanza, miscelazione del colore su 8 bande, color grading per ombre, mezzitoni e alte luci, oltre allo strumento Point Color per intervenire su specifiche tonalità individuate direttamente nell’immagine.

Interessante anche il tone mapping Sigmoid, una tecnica utilizzata per comprimere gradualmente le alte luci senza produrre transizioni eccessivamente brusche. Insieme agli algoritmi di recupero delle zone sovraesposte, aiuta a gestire fotografie con una gamma dinamica particolarmente estesa. Com’è ovvio, nessun algoritmo può però recuperare dettagli che il sensore non ha registrato.

Intelligenza artificiale offline per maschere, rimozione oggetti e rumore

Una delle caratteristiche più interessanti di CalibRaw riguarda l’integrazione di modelli AI locali.

Il programma permette di selezionare automaticamente soggetti, persone, cielo e oggetti, oltre a generare maschere basate sulla profondità stimata della scena.

Dietro queste funzionalità non si nasconde un unico modello generativo: CalibRaw combina tecnologie specializzate come BiRefNet per la segmentazione dei soggetti, SkySeg U2Net per il cielo, SAM 2.1 per la selezione interattiva degli oggetti e Depth Anything V2 per stimare la profondità. Per le maschere dedicate alle persone sono previste anche componenti come RF-DETR-Seg e Sapiens2.

La funzione AI Remove utilizza Big-LaMa per ricostruire le aree dalle quali l’utente vuole eliminare elementi indesiderati: si possono cancellare, per esempio, cavi elettrici, piccoli oggetti o passanti presenti sullo sfondo. L’applicazione cerca anche di armonizzare la grana dell’area ricostruita con quella del resto dell’immagine.

Per la riduzione del rumore interviene invece RawNIND, con procedure specifiche per immagini Bayer e X-Trans: l’obiettivo è intervenire sul rumore fotografico durante le prime fasi dell’elaborazione, anziché limitarsi a sfocare selettivamente l’immagine finale.

Tutti questi strumenti lavorano in locale: i modelli necessari si scaricano al primo utilizzo, previa autorizzazione dell’utente, e il programma ne verifica l’integrità attraverso hash SHA-256. Successivamente possono funzionare senza connessione Internet.

La scelta favorisce la riservatezza delle immagini, ma comporta alcuni compromessi: i modelli occupano spazio sul dispositivo, richiedono memoria e possono risultare particolarmente lenti su hardware poco potente. Inoltre, una selezione AI non è infallibile; bordi complessi, capelli, superfici trasparenti e oggetti parzialmente nascosti possono richiedere correzioni manuali.

HDR, focus stacking e correzione degli obiettivi

CalibRaw non si limita allo sviluppo di una singola fotografia. Include strumenti per la fusione HDR, che combina esposizioni differenti della stessa scena, e per il focus stacking, tecnica che unisce più immagini acquisite con punti di messa a fuoco diversi.

La prima funzione torna utile nella fotografia di interni e paesaggio, quando la differenza di luminosità tra cielo e zone in ombra supera le capacità del sensore. La seconda permette di ottenere una profondità di campo estesa, particolarmente interessante nelle riprese macro.

Entrambe richiedono però immagini sufficientemente coerenti: soggetti in movimento, variazioni dell’inquadratura e disallineamenti possono generare artefatti che gli algoritmi non riescono a correggere completamente.

Per le ottiche, CalibRaw utilizza anche Lensfun, una libreria che mette a disposizione profili per correggere distorsione, vignettatura e aberrazioni cromatiche. Il riconoscimento automatico dipende dalla disponibilità del profilo e dalla correttezza dei metadati della fotografia.

Esportazione delle foto e creazione di video delle modifiche

Oltre ai comuni formati fotografici, CalibRaw permette di esportare immagini in JPEG XL senza perdita, anche con profondità di 16 bit.

È una possibilità interessante per conservare elaborazioni di qualità elevata, pur dovendo considerare che il supporto JPEG XL non è ancora uniforme in tutti i programmi e servizi online.

L’esportazione delle immagini molto grandi utilizza una procedura a tasselli, utile per contenere il consumo di memoria video. È presente anche un’interfaccia a riga di comando per automatizzare le conversioni e applicare elaborazioni in batch.

Una funzione più insolita è Edit Replay: permette di generare un video MP4 a 30 fotogrammi al secondo che riproduce progressivamente gli interventi effettuati sulla foto: una soluzione pensata soprattutto per mostrare il prima e il dopo delle modifiche, anche attraverso video verticali destinati ai social.

Come scaricare CalibRaw su Windows, Linux, macOS e Android

CalibRaw è distribuito con licenza GPL-3.0-or-later, quindi il codice sorgente è disponibile pubblicamente e il programma può essere utilizzato gratuitamente, senza abbonamenti o registrazioni.

Il download è disponibile sul sito ufficiale di CalibRaw e nella pagina delle release su GitHub.

Su Linux sono previste distribuzioni attraverso AppImage, pacchetti DEB e Flathub; su Windows sono disponibili installer e archivi ZIP portabili per architetture x86-64 e ARM64. Gli utenti macOS possono scegliere le build per chip Apple Silicon o processori Intel.

Su Android il programma è disponibile anche attraverso F-Droid: il repository riporta Android 8.0 come requisito minimo, ma è importante verificare anche il supporto Vulkan e le risorse hardware disponibili.

CalibRaw può sostituire Lightroom? Le potenzialità e le polemiche sull’uso dell’AI

Per chi lavora con file RAW, corregge colori e illuminazione, applica maschere e utilizza strumenti AI senza voler dipendere da servizi cloud, CalibRaw offre già una dotazione notevole: la disponibilità del software in versione per Android con lo stesso motore della release desktop rappresenta un plus innegabile.

Il confronto con Adobe Lightroom è ambizioso: le funzionalità di sviluppo fotografico sono soltanto una parte del lavoro professionale. La maturità degli strumenti di catalogazione, l’affidabilità nella gestione di grandi archivi, la compatibilità dei profili colore e l’integrazione con applicazioni esterne hanno un peso determinante.

CalibRaw è inoltre un progetto ancora giovane: nonostante la rapidità degli aggiornamenti, alcune funzioni possono presentare limitazioni, mentre la documentazione ufficiale risulta ancora incompleta in diverse sezioni.

L’autore di CalibRaw ha poi dichiarato apertamente l’uso di modelli linguistici AI per sviluppare diverse parti del programma, attirando commenti sarcastici e accuse di vibe coding. Come se avvalersi di strumenti AI fosse di per sé “peccato mortale”.

Torniamo alla domanda della quale parliamo spesso nelle pagine de IlSoftware.it: che cosa significa oggi sviluppare software? Scrivere personalmente ogni riga di codice oppure saper progettare un’applicazione, guidarne l’implementazione, verificarne il funzionamento e assumersi la responsabilità delle scelte tecniche? L’impiego dell’AI non garantisce la qualità del risultato, ma non ne dimostra nemmeno l’inadeguatezza. Un giudizio serio dovrebbe basarsi sull’architettura, sull’affidabilità, sulla sicurezza e sulla manutenibilità del codice, non soltanto sugli strumenti utilizzati per produrlo.

CalibRaw è interessante per ciò che offre e per come funziona: la natura open source permette a chiunque di esaminarne l’implementazione, individuare eventuali problemi e contribuire al miglioramento del progetto. Più che promettere una sostituzione universale di Lightroom, CalibRaw rappresenta un esempio interessante di ciò che si può realizzare combinando tecnologie aperte, accelerazione GPU e intelligenza artificiale: sia nelle funzionalità offerte agli utenti, sia nel processo di sviluppo.