Bollette invernali, aumenti in arrivo: con NeN ti proteggi dai rincari

Non esiste un fornitore luce e gas come NeN, in grado di bloccare il prezzo della materia energia fino a dieci anni.
Edoardo Damato
Pubblicato il 16 nov 2025
L’inverno è ormai alle porte: per molti significa neve, settimane bianche, viaggi di dicembre e l’atmosfera unica dei Mercatini di Natale. Ma insieme al fascino della stagione fredda arrivano puntuali anche i primi aumenti sulle bollette di luce e gas, un fenomeno che già nelle ultime settimane ha iniziato a manifestarsi con i primi rincari.

Per evitare spiacevoli sorprese durante i mesi più rigidi, una delle strategie più efficaci è bloccare subito il prezzo della materia prima, così da assicurarsi tariffe stabili e sostenibili per lungo tempo. Molti fornitori propongono offerte a prezzo bloccato per un anno, ma nessuno si spinge oltre quanto garantito da NeN, che mette a disposizione una formula unica nel suo genere: una rata fissa ogni mese, calcolata sui consumi reali, con prezzo dell’energia bloccato per due o dieci anni. Puoi attivare le tariffe direttamente sulsito ufficiale del fornitore: andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Le offerte luce e gas NeN: prezzo bloccato fino a 10 anni

Luce | Dieci (Attivabile per utenze domestiche con consumo annuo fino a 6000 kWh):

  • Prezzo energia elettrica: 0,106€/kWh;
  • Quota fissa: 10 €/mese;
  • Prezzo della materia prima bloccato per 10 anni.

Questa è l’opzione più longeva sul mercato: con NeN puoi fissare una tariffa invariabile per un decennio, una soluzione ideale per chi vuole massima stabilità e prevede consumi regolari nel lungo periodo.

Luce | Due

  • Prezzo energia elettrica: 0,109 €/kWh;
  • Quota fissa: 9,50 €/mese;
  • Prezzo della materia prima bloccato per 24 mesi.

Gas | Due

  • Prezzo gas: 0,385 €/Smc;
  • Quota fissa: 9,50 €/mese;
  • Prezzo della materia prima bloccato per 2 anni.

La quota fissa mensile di NeN copre i costi di gestione del servizio e rimane invariata per ogni tipologia di offerta.

Chi desidera verificare la convenienza rispetto ai propri consumi può generare un preventivo personalizzato collegandosi al sito ufficiale NeN e avendo a portata di mano una bolletta recente.

