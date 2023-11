A differenza di quanto si possa pensare, Bosch non si occupa solo di elettroutensili per il fai-da-te. Il noto marchio tedesco, infatti, mette la sua firma anche su alcuni elettrodomestici, come il CleverMixx MSM6B500. Il mixer a immersione da 350W, come confermato dai commenti degli utenti, è tra i più apprezzati su Amazon ed è attualmente scontato del 53%: costa solo 27,99€, spedizione compresa.

Prezzo stracciato per il mixer a immersione di Bosch: solo 27,99€ su Amazon

Il Bosch CleverMixx MSM6B500 è un mixer a immersione versatile e potente che grazie a una combinazione di funzioni e accessori rappresenta un accessorio immancabile per qualsiasi cucina.

Il motore da 350W del MSM6B500 offre risultati rapidi e perfetti per preparare una varietà di alimenti, dai frullati ai succhi ai dolci. La sua duttilità è garantita dalle 5 velocità regolabili, che consentono di controllare con precisione il risultato di svariate preparazioni, e dalla funzione turbo che consente di aumentare la potenza per un breve periodo di tempo. L’utilizzo è semplice e pratico, facilitato dall’impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano.

Gli accessori inclusi con il mixer sono il frullatore a immersione con lama a quattro ali in acciaio inossidabile, con funzione antisplash per aiutarti a mantenere la cucina pulita; un tritatutto utile per tagliare facilmente qualsiasi tipo di alimento, anche quelli più tenaci come frutta secca, carni e formaggi; il bicchiere tarato con coperchio, fondamentale per misurare, miscelare, e grazie all’aggiunta del coperchio, conservare gli ingredienti comodamente in frigorifero dopo averli frullati.

Lo sconto Black Friday resterà attivo fino al 27 novembre però bisogna tenere d’occhio la percentuale di richiesta. Una volta giunta al 100%, non sarà più possibile acquistare il prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.