Bose QuietComfort, le cuffie migliori con ANC al 25% su Amazon

Il grande sconto di oggi presente su Amazon riguarda le cuffie Bose QuietComfort, quelle di nuova generazione. Il prodotto arriva oggi con tutte le sue grandi qualità in promo sul celebre sito e-commerce.

Con uno sconto del 25%, sarà possibile pagarle solo 299,95 € beneficiando anche della spedizione veloce entro venerdì.

Cuffie come queste non ce ne sono, le Bose QuietComfort e le loro specifiche

Chi ama ascoltare musica, non può evitare di pensare all’acquisto di queste cuffie over-ear. Bose ha fatto un ottimo lavoro con le sue nuove QuietComfort, che prendono il nome dalla loro capacità di isolare gli utenti dal mondo circostante e soprattutto dalla loro grande comodità.

Il prodotto è infatti dotato di morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono le orecchie in maniera delicata. Anche l’archetto sarà molto morbido, in modo da non costituire un impedimento nel caso in cui si volessero ascoltare diverse ore di musica di seguito o guardare un film molto lungo.

Le modalità di ascolto disponibili sono due, ovvero la Quiet e la Aware. La prima consente di attivare la cancellazione del rumore che isolerà tutti i rumori di sottofondo. La seconda invece attiverà la cosiddetta modalità trasparenza che permetterà di ascoltare ciò che viene da fuori proprio come se non si indossassero le cuffie.

Bose inoltre ha pensato anche ad una grande autonomia, con la batteria di queste cuffie che è in grado di durare fino a 24 ore con una sola ricarica.

Prodotti di questo genere non possono essere che i catalogati tra i top assoluti su Amazon, anche se il prezzo scende vertiginosamente. Con il 25% di sconto infatti queste Bose QuietComfort costano solo 299,95 € e prevedono anche la spedizione veloce entro questo venerdì.

