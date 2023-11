Bose SoundLink Flex, lo speaker super conveniente è su Amazon

Anche oggi Amazon propone offerte straordinarie e in cima alla lista c’è sicuramente un nuovo speaker portatile. Ecco il SoundLink Flex di Bose, un prodotto di pura qualità, molto bello da vedere e soprattutto molto resistente.

Essendo disponibile uno sconto del 12%, il prezzo scende e arriva a 149,90 €. Gli utenti che lo acquisteranno, potranno avere due anni di garanzia e anche la spedizione rapida, siccome domani già sarà consegnato.

Bose SoundLink Flex, le specifiche tecniche

Creato con un design davvero eccellente, il diffusore SoundLink Flex è perfetto per per l’esterno ed integra diverse tecnologie. C’è anche un trasduttore su misura progettato per garantire un suono profondo e nitido sia a casa che in qualsiasi luogo.

Grazie alla tecnologia proprietaria PositionIQ individua automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile, assicurando una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente.

Bose ha pensato anche alla resistenza e per questo ha reso il suo SoundLink Flex resistente all’acqua. È stato sottoposto a rigorosi test per ottenere lo standard di impermeabilità IP67. Realizzato e sigillato con materiali impermeabili, è addirittura in grado di galleggiare, per cui sarà il compagno di viaggio ideale per avventure all’aperto.

La batteria ricaricabile è davvero fenomenale visto che concede fino a 12 ore di riproduzione continua con una sola ricarica.

Prodotti di questo genere molto spesso finiscono in sconto ma mai con questi prezzi ed è per tale motivo che bisogna prenderlo al volo. Oggi il Bose SoundLink Flex è in sconto con un prezzo di soli 149,90 € su Amazon, il tutto grazie allo sconto del 12%. Da ricordare che ci sono due anni di garanzia inclusi e la possibilità di riceverlo già domani a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.