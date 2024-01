Bose SoundLink Micro al minimo storico con sconto Amazon 39%

Con la firma di uno dei marchi più affidabili nell’ambito degli accessori audio, il Bose SoundLink Micro è un altoparlante compatto impermeabile. Si collega tramite Bluetooth 4.2 al dispositivo (uno smartphone, ad esempio) e riproduce la musica ad una incredibile qualità grazie al driver da 40mm e i doppi radiatori passivi.

Quanto costa? Il prezzo di listino è di 130€, ma con lo sconto Amazon del 39% raggiunge un nuovo minimo storico: solo 79€. E i costi di spedizione sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Bose SoundLink Micro: piccolo, potente e ad un prezzo imbattibile

L’impermeabilità IPX7 ti consente di usarlo a bordo piscina o sotto la pioggia e l’app Bose Connect ti permette di controllare la riproduzione anche a distanza, tramite il tuo smartphone. In alternativa, traccia e volume possono essere controllati con i pulsanti sul dispositivo.

Quando arriva una chiamata, utilizza SoundLink Micro come vivavoce o utilizzalo per accedere all’Assistente Google o a Siri. È anche compatibile con Echo ed Echo Dot di Amazon. L’altoparlante è dotato di una batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata che offre fino a sei ore di riproduzione. Il SoundLink Micro si ricarica tramite la sua interfaccia micro-USB.

SoundLink Micro ha una portata Bluetooth fino a 10 metri, così puoi goderti la tua musica senza fili. I messaggi vocali ti parlano attraverso l’associazione Bluetooth per semplicità. L’altoparlante ricorda gli otto dispositivi più recenti che hai utilizzato e può connettersi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, il che ti consente di passare rapidamente da uno all’altro.

Un microfono integrato ti consente di utilizzare SoundLink Micro come vivavoce. Il SoundLink Micro è compatto e abbastanza leggero che lo puoi portare ovunque ed è progettato per essere facile da usare. Dispone infatti di pulsanti di accensione e volume sul dispositivo, oltre a un pulsante multifunzione per controllare la riproduzione musicale o l’assistente digitale del tuo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.