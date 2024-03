Bose SoundLink Micro: suono POTENTE in un formato compatto

Il Bose SoundLink Micro è un altoparlante Bluetooth portatile dalle dimensioni ridotte ma con un suono sorprendentemente potente. Nonostante il form factor compatto, questo piccolo dispositivo è in grado di riprodurre audio cristallino con bassi profondi e dettagli nitidi.

Il prezzo di listino di questo compagno ideale per viaggi ed escursioni è di 130 euro, ma non darci troppo peso. Sì perché con lo sconto Amazon del 38% lo speaker wireless costa solo 79,99 euro, spedizione compresa.

Bose SoundLink Micro: l’altoparlante Bluetooth perfetto per l’avventura

Grazie alla sua resistenza all’acqua e alle polvere con certificazione IP67, il SoundLink Micro è l’accessorio ideale per accompagnarti in qualsiasi avventura. Che tu sia in spiaggia, in montagna o semplicemente sotto la doccia, potrai goderti la tua musica preferita senza preoccupazioni.

Lo speaker Bluetooth è dotato di un cinturino in silicone resistente che permette di agganciarlo facilmente a zaini, biciclette o qualsiasi altra superficie. Inoltre, i pulsanti fisici integrati consentono di controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale del tuo smartphone.

Nonostante le dimensioni compatte, il SoundLink Micro offre diverse funzionalità avanzate. La tecnologia Bose Voice4Mic offre una cancellazione del rumore eccellente durante le chiamate in vivavoce, mentre la funzione di Party Mode permette di collegare due altoparlanti SoundLink Micro per un suono stereo ancora più coinvolgente

La batteria ricaricabile agli ioni di litio del SoundLink Micro garantisce fino a 6 ore di autonomia con una singola carica (il cavo di ricarica da USB-A a micro-USB è incluso nella confezione di vendita). Inoltre, l’altoparlante è compatibile con la base di ricarica opzionale che consente di ricaricarlo comodamente senza dover utilizzare cavi.