Il Bose SoundLink Revolve II è POTENZA PURA a 360° (-35%)

Con il suo design compatto e super resistente e l’audio a 360°, il Bose SoundLink Revolve II è l’altoparlante Bluetooth perfetto per tutti quegli utenti che vogliono ascoltare musica in alta qualità in qualsiasi ambiente. Oggi lo so speaker è scontato di 35% (sul prezzo di listino) e costa quindi solo 149 euro, spedizione inclusa. Si precisa però che questa è un’offerta a tempo, quindi non sarà più disponibile nel giro di qualche ora.

Il Bose SoundLink Revolve II è il tuo prossimo altoparlante Bluetooth: acquistalo in super offerta su Amazon

La tecnologia proprietaria di Bose produce un suono omnidirezionale che ti permette di ascoltare la tua musica preferita in modo uniforme in qualsiasi punto della stanza. Il diffusore è realizzato con materiali premium ed è resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP55), rendendolo ideale per l’utilizzo in ambienti esterni o – in casi estremi – in condizioni climatiche avverse.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 13 ore di autonomia con una singola carica, permettendoti di ascoltare la tua musica per tutta la giornata.

Il diffusore Bose SoundLink si collega facilmente a smartphone, tablet e altri dispositivi Bluetooth per la riproduzione wireless della tua musica. Puoi utilizzare il pulsante multifunzione del diffusore per accedere all’assistente vocale del tuo dispositivo mobile, come Siri o Google Assistant, per controllare la tua musica, effettuare chiamate e ricevere informazioni.

Tra le funzionalità aggiuntive si segnalano l’app Bose Connect (per controllare lo speaker, regolare le impostazioni e accedere a funzionalità aggiuntive), il vivavoce integrato e l’ingresso audio ausiliario.

Ricorda che si tratta di un’offerta a tempo e che quindi lo sconto di oltre 80 euro (sul prezzo di listino) potrebbe non essere più disponibile tra poche ore.