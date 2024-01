Bose SoundLink Revolve+ in sconto, il super speaker costa 90 € in meno

Il momento giusto per l’acquisto di un nuovo altoparlante per la musica è arrivato siccome in sconto oggi su Amazon c’è il Bose SoundLink Revolve+.

Grazie ad Amazon che diminuisce il prezzo del 28%, il costo finale scende a 239 € con due anni di garanzia e spedizione entro domani a casa vostra.

Amazon offre il Bose SoundLink Revolve+ al 28% di sconto

Il design può piacere e non piacere, anche se si tratta di un prodotto con una sua identità. Il diffusore Bose SoundLink Revolve+ è non per caso uno dei migliori in assoluto nel mondo della musica, chiaramente grazie al suo marchio di fabbrica.

Questo speaker è progettato per esprimere il suono a 360° e con una copertura uniforme. Proprio il suono sarà potente e preciso mentre la batteria non sarà da meno con oltre 17 ore di autonomia. Per quanto concerne invece la resistenza ad acqua e polvere, c’è la certificazione IP55. È integrato anche un microfono nel caso in cui si volesse rispondere ad una chiamata.

La qualità audio migliore, soprattutto quando si tratta di acquistare un nuovo altoparlante portatile, appartiene nettamente a Bose. Il famoso marchio che negli anni è stato in grado di tenere la classifica invariata occupando il primo posto

Con uno sconto del 28%, lo speaker è disponibile oggi su Amazon ad un prezzo di soli 239 €, con un risparmio netto di ben 90 €. Basterà solo un giorno al famoso sito e-commerce per spedirlo a casa vostra peraltro con due anni di garanzia al seguito.

