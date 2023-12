Braun Series 7, il rasoio professionale costa il 40% in meno su Amazon

Siete stanchi di recarvi ogni volta dal vostro barbiere di fiducia per sistemare un po’ la barba o semplicemente rifinire il vostro taglio di capelli? Ecco che giunge in vostro aiuto uno dei rasoi elettrici più famosi e performanti in commercio, peraltro molto semplice da utilizzare. Si tratta del famoso Braun Series 7, dispositivo dotato di una lama fenomenale e soprattutto della possibilità di regolare barba o capelli con ben 40 lunghezze diverse.

Grazie ad Amazon gli utenti potranno averlo ad un prezzo di favore, sfruttando un ottimo sconto. Come si può vedere sul famoso sito e-commerce infatti il Braun Series 7 arriva in sconto del 40%, pertanto quasi alla metà del suo prezzo originale. Ciò significa che potrà essere pagato solo 54,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida entro domani a casa vostra.

Braun Series 7, ecco di cosa è capace il rasoio con lama ProBlade

Dotato di diversi accessori utili per regolare la lunghezza, questo questo rasoio elettrico si presenta alla grande. Il Braun Series 7 mostra innanzitutto un gran design, impermeabile e compatto. Oltre a questo, ecco la lama ProBlade, fatta per durare nel tempo e soprattutto per tagliare di netto e alla base ogni pelo.

Saranno 40 le impostazioni di lunghezza con intervalli di precisione da 0,5 mm. Ricordiamo che arriverà con una custodia inclusa nel prezzo.

Arrivando alle conclusioni, essendo il periodo natalizio, potrebbe essere un gran regalo. Questo rasoio Braun Series 7 farebbe felice qualsiasi uomo, soprattutto se ha una folta barba. Il prezzo di vendita di questo prodotto è davvero straordinario siccome scende del 40% rispetto al solito. L’offerta di Amazon consiste quindi in soli 54,99 € con spedizione veloce entro domani e con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.