Browser Opera: intelligenza artificiale per gestire le schede aperte

Nuove funzionalità basate su modelli di intelligenza artificiale generativa si stanno ritagliando il loro spazio in un ventaglio sempre più ampio di software. Tra le applicazioni che ne stanno maggiormente beneficiando ci sono i browser Web. La norvegese Opera, ad esempio, ha annunciato l’integrazione nell’omonimo browser di Comandi Tab AI, uno strumento che aiuta gli utenti a gestire le schede aperte.

È la prima volta che Opera porta l’intelligenza artificiale fuori dalla chatbox: con Comandi Tab AI gli utenti possono ora utilizzare il linguaggio naturale per far sì che il browser organizzi le loro schede. È ad esempio possibile chiedere ad Aria, l’intelligenza artificiale del browser Opera, di chiudere le schede o raggrupparle per argomento. E questo solo per citare un paio di possibili applicazioni pratiche.

Comandi Tab AI: Opera facilita la gestione delle schede del browser

La nuova caratteristica AI-based debutta da oggi nel browser di punta della società, ovvero Opera One.

Per far gestire le schede ad Aria, gli utenti devono semplicemente accedere alla riga di Comando del browser Opera tramite la scorciatoia Ctrl + / in Windows o CMD + / su macOS per poi digitare una richiesta (prompt) riguardante le schede aperte. L’intelligenza artificiale analizza il linguaggio naturale e provvede a svolgere il compito richiesto.

In alternativa, con 5 o più schede aperte, gli utenti possono fare clic con il tasto destro su una di esse e selezionare l’opzione “Gestione schede AI” dal menu a tendina.

Per gli “accumulatori seriali” di schede, la nuova funzione introdotta da Opera può essere davvero rivoluzionaria. Supponiamo di aver aperto decine di schede e tra queste ci siano pagine tratte da specifici siti Web. Si può chiedere a Comandi Tab AI di raggruppare le varie schede in modo da lavorare sul proprio progetto in modo semplice e veloce.

Privacy e sicurezza

Gli sviluppatori di Opera tengono a sottolineare che quando si utilizza Aria insieme con Comandi Tab AI, l’intelligenza artificiale invia al server solo il prompt fornito dall’utente (ad esempio, “chiudi tutte le mie schede YouTube“), nient’altro. Tutti i dati relativi alle schede rimangono sul dispositivo dell’utente e sono elaborati in locale dal browser.

“Dopo essere stati i primi a introdurre le schede 25 anni fa, continuiamo a migliorare questa funzionalità fondamentale del browser. Oggi siamo, ancora una volta, i primi a introdurre una funzione completa di gestione delle schede AI nel browser. Con questo passo, continuiamo a spingere i confini di ciò che si può ottenere con queste nuove tecnologie in un browser Web“, afferma Joanna Czajka, direttrice del prodotto presso Opera.

Nuove funzionalità AI in arrivo su Opera One, Opera GX e Opera Air

Oltre a Comandi Tab AI, Opera sta anche aggiungendo diverse funzionalità ad Aria che sono parte integrante del programma AI Feature Drops.

Tra le novità c’è una modalità di scrittura migliorata all’interno della riga di comando del browser, un aggiornamento della qualità delle risposte di Aria per quanto riguarda lo shopping, la ricerca di prodotti, la cucina e il brainstorming di ricette, oltre a temi legati al gaming.

I portavoce di Opera aggiungono, infine, che sarà possibile interagire con Aria direttamente da una scheda del browser, non solo dalla chat nella barra laterale o dalla riga di comando.