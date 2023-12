Bundle ECONOMICO e furbo: Xbox Series S, Gilded Hunter per Fortnite, il prezzo è BASSISSIMO oggi

Bomba pronta pronta per gli acquisti di Natale? Preparati e mettiti seduto. Perché oggi su Amazon è stata appena sganciata una bomba assurda. Oggi, e solo oggi, segnatelo, bundle furbissimo: Xbox Series S Gilded Hunter a solamente 263,50€, invece di 299,99€. Ultimissimi pezzi ancora su Amazon.

Lo stanno già acquistando tutti oggi, perché un bundle così economico non si era davvero mai visto prima. Oggi, questo pacchetto Xbox è in sconto shock del 12%. Corri immediatamente su Amazon ed aggiungilo al carrello.

Xbox Series S Gilded Hunter bundle, include 9 oggetti cosmetici di gioco e valuta virtuale per Fortnite

Xbox Series S, sì, proprio questo modello! Oggi sconto davvero mai visto prima. Se poi sei un appassionato di Xbox, non dovresti davvero fartelo scappare, fidati. Quindi, corri immediatamente su Amazon, perché è un’offerta troppo shock.

Accetta la sfida con il Bundle Xbox Series S, Gilded Hunter che include 9 oggetti cosmetici di gioco e valuta virtuale per Fortnite, Rocket League e Fall Guys; Passa al digitale con Xbox Series S e ottieni velocità e prestazioni di nuova generazione a un ottimo prezzo.

Pacchetto Gilded Hunter per Fortnite: diventa il temuto e spietato Cacciatore Saber con il costume Hunter Saber, impugna l’arma leggendaria Fang Pickaxe di Saber aggiornata per i combattimenti moderni, mostra il tuo stile con The Hunt Begins Wrap e spendi 1.000 V-buck per i tuoi oggetti preferiti in Fortnite.

Prezzaccio assurdo, affare da non farsi sfuggire. Corri immediatamente su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.