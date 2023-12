Che sia un PC Windows o un Mac, i software della suite di Office non dovrebbero mai mancare all’appello. Sono infatti fondamentali per la produttività ad ogni livello, soprattutto Word ed Excel. Se poi al pacchetto aggiungiamo anche la protezione garantita da Norton 360 Deluxe, allora non manca davvero nulla. Oggi il bundle con 15 mesi di Microsoft 365 Family (fino a 6 persone) e 15 mesi del sopracitato Norton 360 Deluxe costa solo 56,99€, spedizione inclusa. Si tratta di un risparmio del 69% sull’originario prezzo di listino. Insomma, un vero affare!

Il bundle con Microsoft 365 Family (15 mesi) e Norton 360 Deluxe oggi è scontato del 69% su Amazon

Con l’acquisto Microsoft 365 Family ottieni le versioni aggiornate degli strumenti di produttività conosciuti per creare contenuti, mantenere l’organizzazione e collaborare in tutta facilità. Parliamo di Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Editor, Microsoft Teams, OneDrive e Family Safety Mobile

A proposito del servizio d’archiviazione appena citato, avrai a disposizione 1000GB di spazio sul cloud con protezione ransomware, così da tenere al sicuro foto e file.

McAfee Total Protection è invece un antivirus che include anche una VPN, seppur con limitazioni (500MB al mese).

Una volta concluso l’acquisto del bundle con 365 Family (12 mesi + 3 mesi) e McAfee Total Protection riceverai il codice di attivazione via email. Dovrai semplicemente riscattarlo e procedere poi all’installazione. Ricorda che entrambi gli abbonamenti possono essere utilizzato su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente (PC/Mac, tablet e smartphone),

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.