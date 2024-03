Forse non tutti sanno che Amazon non è “solo” Amazon. Il gigante di Seattle può contare su una scuderia molto ricca e composta da brand come Ring, che mette la firma su prodotti per la sicurezza e – più in generale – la domotica. Ebbene, a pochi giorni dall’inizio della Festa delle Offerte di Primavera (qui tutti i dettagli sull’evento di shopping), l’azienda ha lanciato delle promozioni su alcuni suoi bundle davvero allettanti. Scopriamole insieme.

Tre imperdibili bundle firmati Amazon da non perdere

Questo bundle include due videocamere di sicurezza Ring da posizionare all’esterno. Resistono alla pioggia, supportano il sistema di comunicazione bidirezionale e sono alimentate a batteria. Il costo? Solo 99,99€ (spedizione compresa) grazie allo sconto del 50%.

Approfitta dello sconto immediato del 54% per acquistare lo smart speaker di ultima generazione Echo Pop e il Ring Intercom, un dispositivo lanciato di recente e che, volendo sintetizzare, rende smart anche il citofono di casa e ufficio. Amazon presenta questa coppia come “la combinazione ideale per una casa più intelligente”, ed è la verità!

Concludiamo con il bundle firmato completamente Ring che prevede il videocitofono a batteria (Video Doorbell 2ª gen) e la videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen). L’installazione è semplicissima ed è tutto sincronizzato con il proprio smartphone.

Il prezzo di questo kit smart è di soli 79,99€ con lo sconto del 39%. E la spedizione è compresa nel prezzo per tutti gli abbonati Prime.