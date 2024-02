È l’ora del caffè ma non hai alcuna voglia di attendere il tempo che di solito richiede una moka? Oggi con 69,99€ (spedizione compresa) puoi acquistare la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me KP123BK, la macchina per caffè espresso che ha già conquistato tantissimi consumatori. Lo sconto odierno su Amazon è del 30%.

Il caffè buono come al bar con la macchina Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me, oggi scontata del 30%

La macchina per caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me (modello KP123BK) si distingue per il suo design compatto e moderno, che la rende ideale per qualsiasi cucina, anche quelle con spazi ridotti. Le sue linee arrotondate e le sue dimensioni contenute la rendono un vero e proprio complemento d’arredo.

Con la Mini Me potrai gustare un’ampia varietà di bevande calde e fredde, tra cui caffè espresso, cappuccino, latte macchiato, cioccolata calda e tè. Le capsule Nescafé Dolce Gusto sono disponibili in una vasta gamma di aromi e gusti, per soddisfare tutte le esigenze e i palati. Su Amazon puoi ad esempio acquistare 96 capsule Espresso Napoli a soli 23,94€.

La macchina è davvero facile da usare. Basta inserire la capsula desiderata, selezionare la quantità di acqua e premere il pulsante di avvio. In pochi secondi, potrai gustare una bevanda calda e deliziosa. È inoltre dotata di alcune funzionalità avanzate che la rendono ancora più versatile e comoda da usare, come il sistema Thermoblock e la funzione di stand-by automatico.

Ricorda però che anche la manutenzione è fondamentale, fortunatamente la macchina è facile da pulire e da mantenere. Il serbatoio dell’acqua è rimovibile e lavabile in lavastoviglie, mentre il portacapsule e il vassoio raccogli gocce possono essere puliti con un panno umido.