Cambia i tuoi AirPods e risparmia 190 €, COMPRA i JBL Tune 230NC

Un paio di auricolari spettacolari oggi in vendita su Amazon sta andando a ruba. Si tratta dei JBL Tune 230NC, in sconto del 50% e nella colorazione nera.

Oggi questa offerta porta il prezzo a scendere a soli 49,99 € con due anni di garanzia e la spedizione gratuita entro tre giorni.

JBL Tune 230NC, gli auricolari con 40 ore di autonomia

Piccole e comode, queste cuffiette sono il meglio che c’è attualmente sul mercato e gli utenti lo riconoscono. Sono decine di migliaia alle recensioni su Amazon, peraltro tutte positive. Gli auricolari JBL Tune 230NC sono comodi da indossare, hanno un’autonomia che li porta fino a 40 ore di riproduzione e soprattutto hanno un audio davvero limpido e potente.

I bassi potenti sono un punto di forza così come lo è la cancellazione del rumore che avviene grazie ai due microfoni e alla tecnologia Smart Ambient. C’è anche la protezione contro il sudore grazie allo standard IPX4.

Tra le migliori cuffie in circolazione per quanto riguarda quelle in-ear, ci sono senza ombra di dubbio queste JBL Tune 230NC. Sono consigliate sia per chi è molto esigente che per coloro che si stanno approcciando appena al mondo degli auricolari true wireless. Il vero punto di forza è sicuramente l’autonomia, ma anche il design non scherza mica. Inserire questi auricolari nelle orecchie poi è di una comodità impressionante: gli utenti riferiscono di dimenticare di indossarli dopo circa tre minuti di utilizzo.

