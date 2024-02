Cambiamenti regolamentari scuotono KuCoin e Binance: Gli Investitori guardano al promettente Pullix

Il mercato delle criptovalute è ancora sotto stretta osservazione da parte dei regolatori, e alcune delle principali criptovalute stanno subendo le conseguenze di questo impatto. In particolare, KuCoin e Binance sono stati al centro dell’attenzione per diverse questioni di conformità regolamentare. D’altro canto, mentre gli investitori cercano criptovalute alternative in cui investire, Pullix sta guadagnando crescente attenzione da quando ha completato la sua prima fase di presale. Approfondiamo i dettagli.

Binance (BNB) Lotta per Mantenere lo Slancio Rialzista tra Preoccupazioni Regolamentari

Binance (BNB) è stata al centro dell’attenzione principalmente per le ragioni sbagliate ultimamente. A giugno di quest’anno, l’exchange ha affrontato numerose accuse di operare un exchange illegale in varie giurisdizioni, inclusi gli Stati Uniti. Di conseguenza, sono emerse una serie di preoccupazioni regolamentari, contribuendo, in parte, alle dimissioni di Changpeng Zhao come CEO fondatore del più grande exchange di criptovalute al mondo.

Interessantemente, questa mossa faceva parte di un importante accordo da 4 miliardi di dollari raggiunto tra le agenzie degli Stati Uniti e lo exchange di criptovalute fondato da Changpeng. Naturalmente, tali sviluppi hanno implicazioni significative per l’asset nativo dell’exchange, BNB.

Fino a poco tempo fa, l’asset nativo di Binance, BNB, era stato scambiato all’interno di una zona di supporto, sperimentando una diminuzione del prezzo dalla sua posizione precedente di $340 a un minimo di $205 all’inizio di quest’anno. Tuttavia, man mano che gli investitori riacquistano fiducia nella criptovaluta e in mezzo alla corsa al rialzo generale nel mercato delle cripto, il prezzo di BNB ha iniziato a recuperare terreno perduto. Di recente è salito fino a un massimo di $255 prima di stabilizzarsi al suo prezzo attuale di $246.

Mentre l’analisi di trading degli ultimi 7 giorni indica un guadagno di oltre il 5% nel prezzo di BNB, le ultime 24 ore hanno registrato una diminuzione di circa l’1,40% per l’asset cripto. Le fluttuazioni di prezzo in corso, nonostante la corsa al rialzo prevalente, possono essere attribuite, tra gli altri fattori, all’impatto della crisi regolamentare affrontata dall’exchange.

KuCoin (KCS) Si Separa da $22 Milioni in Crisi Regolamentare, Il Prezzo di KCS Ritira

KuCoin (KCS), affrontando un destino regolamentare simile, è stata costretta a separarsi da 22 milioni di dollari in un accordo a causa del suo coinvolgimento in attività di trading non autorizzate. Inoltre, all’exchange è stato ordinato di cessare le operazioni e di uscire dal mercato di New York. Non sorprende che questi sviluppi abbiano avuto un impatto negativo sull’asset nativo dell’exchange, KCS, che ha sperimentato un significativo declino nei giorni recenti.

Attualmente, il prezzo di KCS è di $10.77, indicando una diminuzione di oltre l’1,1% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, vale la pena notare che la criptovaluta aveva precedentemente assistito a una crescita sostanziale, spiegando l’aumento del 12% osservato nel suo prezzo negli ultimi 7 giorni. Nonostante i tentativi dell’asset cripto di contrastare il sentimento negativo, ha faticato a mantenere lo stesso livello di prezzo per giorni consecutivi.

Pullix Prevede un Slancio Rialzista Sostenuto poiché l’Interesse degli Investitori Cresce

La criptovaluta Pullix sta guadagnando notevole attenzione poiché la sua presale in corso attira gli investitori. Con un prezzo attuale di $0.42, oltre 4,8 milioni di token Pullix sono già stati venduti nella fase 2 della presale, raccogliendo più di $201,950. Ma cosa rende questo progetto veramente interessante?

Per iniziare, Pullix sta affrontando questioni critiche che da tempo affliggono l’industria. A differenza degli scambi tradizionali, Pullix è un exchange ibrido che combina elementi di DeFi e CeFi insieme a caratteristiche del trading OTC online; detto in modo diverso, l’approccio innovativo di Pullix al trading online integra senza soluzione di continuità il trading online, la criptovaluta e l’anonimato.

Tra gli altri vantaggi, Pullix rivoluziona il trading non addebitando commissioni, rendendolo economicamente vantaggioso per i trader. Ciò distingue Pullix come una piattaforma che dà priorità alla redditività degli utenti. Ad esempio, i membri della community possono guadagnare premi istantanei completando sfide di trading, creando un incentivo allettante per la partecipazione.

Il token nativo $PLX al centro dell’operatività di Pullix offre ricompense e opportunità di reddito passivo agli investitori che mettono in stake i loro token, con rendimenti crescenti fino al 18% per periodi di blocco più lunghi.

Inoltre, gli utenti hanno la flessibilità di richiedere premi, reinvestirli o conservarli in modo sicuro nei loro portafogli. Oltre a queste caratteristiche, Pullix offre funzionalità come lo yield farming, lo staking, la fornitura di liquidità, il copy trading per migliorare il successo e una cassaforte che consente agli utenti di guadagnare interessi composti sulle loro partecipazioni in cripto.

