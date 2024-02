Solo 9,99€ per il campanello wireless da esterno (-33%)

Il campanello senza fili da esterno SURFOU è un dispositivo pratico e versatile. Alimentato a batteria e completamente wireless, questo campanello è facile da installare e non richiede alcuna modifica al cablaggio esistente. Di vantaggioso però oggi c’è anche il prezzo: solo 9,99€ grazie allo sconto Amazon del 33%, e la spedizione è inclusa.

Prezzo irrisorio per il campanello wireless impermeabile: facile da installare, comodo da usare

Il campanello presenta un design moderno con un corpo in plastica nera. Certificato IP55, è resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo ideale per l’utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica.

La batteria ricaricabile integrata offre una lunga durata di utilizzo fino a 8 mesi con una singola carica. Quando arriverà il momento della ricarica, il LED luminoso te lo farà sapere. La portata è di 300 metri in campo aperto, garantendo una ricezione affidabile del segnale anche in case grandi o con giardini ampi. Per quanto riguarda il suono, puoi scegliere tra 55 suonerie diverse e regolare il volume su 5 livelli per adattarsi alle tue preferenze.

Il campanello wireless integra una funzione Mute che silenzia il dispositivo temporaneamente quando necessario, ad esempio durante le ore notturne. Tra le altre funzionalità si segnala il LED a infrarossi la visione notturna, il rilevamento dei movimenti e la compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Infine, come già anticipato, l’installazione è davvero facile e veloce. Le modalità sono due: con il biadesivo o con le viti in dotazione. Per il ricevitore interno invece basta una presa di corrente e il gioco è fatto.

Quella di SURFOU è un’ottima soluzione per chi desidera un dispositivo facile da installare, ricco di funzioni e con un design moderno. La sua lunga durata della batteria, l’ampia portata e la compatibilità con gli assistenti vocali lo rendono un prodotto versatile e affidabile.

