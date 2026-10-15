Il Canada potrebbe sostituire Windows con un sistema operativo nazionale

Il Canada potrebbe ridurre drasticamente la propria dipendenza da Windows e adottare un sistema operativo nazionale basato su Linux. Non si tratta di un progetto governativo già approvato, ma di una proposta accademica che affronta una questione sempre più importante per la Pubblica Amministrazione: quanto costa affidare a un unico fornitore straniero il software che controlla milioni di attività, documenti e servizi pubblici?

L’idea arriva da Joshua M. Pearce, docente della Western University canadese e autore di uno studio pubblicato sulla rivista Digital Policy, Regulation and Governance. La ricerca, dal titolo “Open-source digital sovereignty: the case for a Canadian national Linux distribution“, propone di costruire una distribuzione Linux destinata inizialmente agli uffici federali, utilizzando software libero già disponibile anziché sviluppare un sistema operativo completamente nuovo.

La proposta richiama esperienze avviate in Europa già 20 anni fa. Nel 2003 Monaco di Baviera cominciò a lavorare al progetto LiMux, mentre la Gendarmeria francese intraprese una progressiva migrazione verso Linux e applicazioni open source. Oggi, però, la questione ha assunto una dimensione ulteriore: non riguarda soltanto il risparmio sulle licenze, ma anche il controllo degli aggiornamenti, la gestione dei dati e la capacità di mantenere operativi i servizi pubblici senza dipendere completamente dalle decisioni commerciali di una singola azienda.

Perché il Canada vuole ridurre la dipendenza da Microsoft

Il rapporto tra il Canada e le grandi aziende tecnologiche statunitensi è diventato un tema politico oltre che economico.

Le tensioni commerciali con Washington, aggravate dalle politiche tariffarie introdotte dall’amministrazione Trump nel 2025, hanno alimentato interrogativi sulla dipendenza del Paese da infrastrutture e servizi controllati da società a stelle e strisce.

Microsoft fornisce alla Pubblica Amministrazione strumenti per la produttività, gestione delle identità, collaborazione, amministrazione dei dispositivi e servizi cloud. Una parte significativa dell’infrastruttura informatica può quindi dipendere da tecnologie dello stesso produttore, con contratti, procedure e competenze tecniche difficili da sostituire nel breve periodo.

Le cifre riportate nella ricerca sono significative. Secondo il modello economico elaborato da Pearce, una distribuzione Linux nazionale potrebbe produrre risparmi lordi compresi tra 700 milioni e 1,13 miliardi di dollari canadesi in 10 anni. L’investimento iniziale per l’organizzazione incaricata del progetto ammonterebbe invece a 23-43 milioni di dollari canadesi nell’arco di due anni.

Lo studio accademico aggiunge un altro elemento: i contratti federali Microsoft avrebbero superato complessivamente 865 milioni di dollari canadesi in 10 anni, mentre la componente annuale riconducibile alle licenze Windows ammonterebbe, secondo le stime del ricercatore, a 108-126 milioni. Con una dipendenza tecnologica che si accumula nel tempo.

Un Windows canadese? No, una distribuzione Linux basata su Debian

L’espressione “sistema operativo nazionale” potrebbe far pensare a un software sviluppato integralmente dal governo canadese, magari con un nuovo kernel e tecnologie proprietarie.

In realtà, la base suggerita da Pearce è Debian GNU/Linux, distribuzione storica, sviluppata attraverso un progetto internazionale e già utilizzata in numerosi ambienti server e desktop. Debian mette a disposizione un sistema di gestione dei pacchetti consolidato, repository software, aggiornamenti di sicurezza e un’infrastruttura di sviluppo che il Canada non avrebbe alcuna ragione di duplicare.

Il governo potrebbe mantenere una propria variante di Debian, scegliendo i componenti da installare, le configurazioni di sicurezza, le applicazioni predefinite e le modalità di distribuzione degli aggiornamenti. L’obiettivo non sarebbe riscrivere Linux, ma assumere il controllo della distribuzione utilizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista tecnico, un progetto simile potrebbe basarsi sul gestore di pacchetti APT e sul formato DEB; i repository ufficiali Debian fornirebbero buona parte del software, mentre repository nazionali consentirebbero di distribuire personalizzazioni, configurazioni e pacchetti sottoposti alle verifiche richieste dagli enti governativi.

Un’organizzazione centrale potrebbe inoltre gestire chiavi crittografiche per la firma dei repository, procedure di verifica degli aggiornamenti e politiche comuni per la configurazione delle postazioni. Con strumenti come AppArmor, già disponibili nell’ambiente Linux, sarebbe possibile applicare restrizioni specifiche ai processi e limitare l’accesso alle risorse del sistema.

Come funzionerebbe il sistema operativo nazionale

Uno degli aspetti più interessanti della proposta riguarda la gestione dell’infrastruttura software.

Una distribuzione destinata a migliaia di uffici pubblici non può limitarsi a installare un ambiente grafico e alcune applicazioni per la produttività. Servono procedure uniformi per distribuire il sistema, configurare i computer, controllarne lo stato e intervenire rapidamente allorquando si manifestasse un problema di sicurezza.

Il Canada potrebbe adottare un modello basato su immagini standardizzate, configurazioni centralizzate e aggiornamenti distribuiti attraverso server sotto controllo pubblico: strumenti di automazione come Ansible potrebbero gestire le impostazioni dei computer, mentre sistemi di inventario e monitoraggio permetterebbero agli amministratori di conoscere le versioni software effettivamente installate.

Per quanto concerne la gestione delle identità, l’adozione di Linux non richiederebbe necessariamente di abbandonare tutte le directory aziendali esistenti.

Tecnologie come SSSD, LDAP e Kerberos consentono infatti di integrare computer Linux con infrastrutture di autenticazione centralizzate, comprese determinate configurazioni basate su Active Directory.

Le Group Policy, le configurazioni distribuite tramite Intune, le procedure di gestione dei certificati e le applicazioni che dipendono da specifiche API Windows richiederebbero comunque tutta una serie di verifiche e, in alcuni casi, soluzioni differenti.

La distribuzione nazionale dovrebbe inoltre supportare Secure Boot, cifratura dei dischi, gestione delle credenziali e controllo degli accessi. Tecnologie come LUKS2 permettono di proteggere i dati archiviati sui dispositivi Linux; l’integrazione con TPM 2.0 può contribuire a gestire le chiavi di sblocco, purché l’amministrazione definisca procedure adeguate per il recupero e la manutenzione.

Linux nella Pubblica Amministrazione: i successi della Francia, i problemi tedeschi e il caso turco

In tutti questi anni, alcuni progetti hanno prodotto risparmi concreti e continuano a funzionare; altri hanno incontrato difficoltà tecniche, resistenze organizzative e ripensamenti politici.

Il caso probabilmente più convincente è quello della Gendarmeria nazionale francese, che dal 2005 ha progressivamente sostituito numerose applicazioni Microsoft e successivamente Windows con GendBuntu, una distribuzione derivata da Ubuntu. La migrazione ha interessato oltre 100.000 postazioni, con una diffusione di Linux superiore al 97% nei computer dell’ente, stando ai dati diffusi nel 2025.

Prima di sostituire Windows, la Gendarmeria ha introdotto OpenOffice.org, Firefox e Thunderbird, riducendo gradualmente la dipendenza dalle applicazioni Microsoft. Solo successivamente è arrivato il passaggio al sistema operativo Linux, accompagnato da strumenti di amministrazione centralizzata e aggiornamento delle postazioni. Le stime pubblicate parlano di una riduzione del 40% del costo complessivo di gestione e di risparmi cumulativi superiori a 50 milioni di euro.

Molto più controversa è la storia di LiMux, il progetto Linux della città di Monaco di Baviera. Avviato nel 2003, portò alla migrazione di migliaia di computer comunali, riducendo la dipendenza dai prodotti Microsoft. Sul piano tecnico, l’amministrazione riuscì effettivamente a utilizzare Linux su larga scala, ma il progetto incontrò problemi di compatibilità applicativa, manutenzione, gestione degli utenti e continuità politica.

Su IlSoftware.it avevamo seguito direttamente la vicenda, prima raccontando i dubbi emersi nel 2014 sul futuro di LiMux, poi documentando la decisione del 2017 di tornare a Windows 10.

LiMux può quindi essere considerato un successo tecnico parziale, seguito da un arretramento politico e organizzativo, piuttosto che un fallimento tecnologico in senso stretto. La stessa Monaco non ha abbandonato il software libero: anzi, come abbiamo raccontato più recentemente, l’amministrazione ha persino deciso di finanziare direttamente la manutenzione della libreria open source libexpat, utilizzata anche su migliaia di server municipali.

Il caso italiano

In Italia, il precedente più importante riguarda il Ministero della Difesa: nel 2015, l’Amministrazione annunciò un programma per introdurre LibreOffice su circa 150.000 computer, sostituendo Microsoft Office e promuovendo l’utilizzo del formato aperto ODF. Ne avevamo parlato nell’articolo Il Ministero della Difesa passerà a LibreOffice e lo studio di Pearce associa all’iniziativa risparmi stimati tra 26 e 29 milioni di euro.

Sostituire la suite per la produttività non equivale però ad abbandonare Windows: la scelta di LibreOffice può ridurre i costi delle licenze e favorire l’interoperabilità documentale, ma lascia sostanzialmente invariata la dipendenza dal sistema operativo Microsoft.

Inoltre, le cifre previsionali non bastano a dimostrare che l’intero programma abbia raggiunto tutti gli obiettivi annunciati tanto che l’iniziativa rimane un precedente importante per la migrazione applicativa, non la prova di una completa indipendenza tecnologica.

Pardus Linux: perché la Turchia è uno dei modelli più interessanti per il Canada

Un’esperienza particolarmente significativa arriva dalla Turchia che nel 2005 ha avviato il progetto Pardus Linux, una distribuzione nazionale promossa da TÜBİTAK, l’istituto turco per la ricerca scientifica e tecnologica. Nato inizialmente con componenti e strumenti propri, il progetto ha successivamente adottato Debian come base, riducendo la necessità di sviluppare e mantenere autonomamente ogni elemento del sistema.

Pardus non è rimasto confinato a un laboratorio universitario o a qualche sperimentazione ministeriale. Come abbiamo documentato nell’approfondimento Pardus Linux compie 20 anni: la Turchia mostra all’Europa come migrare davvero a Linux, la distribuzione ha trovato applicazione nella Pubblica Amministrazione, negli istituti scolastici, nelle università e in diverse strutture pubbliche.

Il Ministero dell’Istruzione turco ha introdotto anche ETAP, una variante di Pardus destinata alle lavagne interattive e alle aule informatiche. L’utilizzo di una distribuzione personalizzata su dispositivi relativamente omogenei rappresenta un vantaggio concreto: l’amministrazione può standardizzare il software, controllare gli aggiornamenti e limitare i problemi di compatibilità hardware.

TÜBİTAK ha documentato accordi per l’introduzione di Pardus su 10.000 computer della Presidenza degli Affari Religiosi, oltre all’impiego presso ministeri, enti locali e strutture sanitarie. Il Ministero della Salute turco pubblica inoltre dati sull’adozione di distribuzioni Linux nelle proprie infrastrutture, distinguendo Pardus da altre soluzioni nazionali come KeyOS e T-OS.

Come potrebbe avere successo il Linux canadese evitando gli errori del passato

I precedenti internazionali suggeriscono che il Canada non dovrebbe concentrarsi sulla creazione di una distribuzione Linux esteticamente riconoscibile, con un proprio nome e un’interfaccia personalizzata. La vera sfida consiste nel costruire un’infrastruttura software pubblica sostenibile per almeno 10 o 20 anni, indipendentemente dai cambiamenti politici e dalle decisioni commerciali dei fornitori.

Un progetto tecnologicamente valido può fallire se non dispone di un sostegno amministrativo stabile. La fondazione nazionale proposta da Pearce dovrebbe quindi avere finanziamenti pluriennali, personale tecnico permanente, obiettivi misurabili e responsabilità chiaramente definite. Altrimenti, ogni cambio di governo potrebbe mettere in discussione anni di investimenti.

Va tenuto in conto, inoltre, che la principale difficoltà di una migrazione nazionale non riguarda l’installazione del sistema operativo. Debian può già funzionare su una grande varietà di computer x86-64 e ARM64 e dispone di un catalogo di applicazioni estremamente ampio: i problemi si presentano quando un’amministrazione utilizza programmi sviluppati esclusivamente per Windows.

Si pensi a un gestionale che richiede componenti COM, librerie proprietarie, driver specifici o particolari versioni del .NET Framework. Esistono soluzioni di compatibilità come Wine, che implementa numerose interfacce Windows su sistemi Unix-like, ma non offre una compatibilità universale. Affidare un’applicazione amministrativa critica a Wine senza un’adeguata validazione sarebbe una scelta rischiosa, soprattutto quando entrano in gioco dispositivi particolari, firme digitali o integrazioni con altri software.