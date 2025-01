Cancella i tuoi dati personali dal web con un solo clic: scopri come

Proteggere i propri dati personali sul web è diventato fondamentale in un’epoca in cui le informazioni digitali sono diventate una risorsa preziosa per molte aziende. Il risultato? Un’invasione costante di chiamate indesiderate e messaggi promozionali che possono trasformarsi in un’esperienza frustrante per gli utenti.

Per evitare tutto questo, la soluzione migliore è eliminare i dati personali dai database dei cosiddetti data broker, interrompendo alla radice il ciclo di condivisione e vendita delle informazioni.

Ma come? Con Incogni, il tool che identifica i database che contengono informazioni personali degli utenti e ne richiede la rimozione. E c’è un’altra buona notizia: Incogni è ora in sconto del 50%. Solo 6,99 euro al mese, con la garanzia di rimborso entro 30 giorni se non sei soddisfatto. Provalo subito!

Proteggi i tuoi dati personali sul web con Incogni, ora scontato del 50%

Come funziona Incogni? È facilissimo, dopo aver scaricato il servizio basta autorizzare Incogni a contattare i data broker a nome dell’utente. Il sistema analizza il web alla ricerca dei database incriminati, individua le corrispondenze con le informazioni personali e avvia le richieste di eliminazione.

Ma non si ferma qui: Incogni continua a monitorare i database nel tempo per assicurarsi che i dati personali rimossi non vengano reintrodotti successivamente. In più, invia regolarmente report dettagliati sul lavoro svolto.

Grazie alla nuova promozione, puoi attivare un abbonamento annuale a Incogni a soli 6,99 euro al mese, risparmiando il 50% rispetto al prezzo di listino. Il piano include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente di testare il servizio senza rischi. Con questa offerta, proteggere la tua privacy diventa accessibile e conveniente.

Per ulteriori dettagli sul funzionamento di Incogni e per attivare l’offerta, visita il sito ufficiale del servizio e inizia a riprendere il controllo dei tuoi dati personali.