Cancellare i tuoi dati è più facile di quanto pensi!

Nel mondo digitale di oggi, i nostri dati personali finiscono inevitabilmente per essere disseminati nel web, spesso a nostra insaputa. Questo fenomeno porta con sé diverse conseguenze spiacevoli, come ricevere chiamate spam, email indesiderate o addirittura messaggi truffa. Proteggere la propria privacy è fondamentale, e proprio qui entra in gioco Incogni. Questo servizio di gestione della privacy si distingue per la sua efficacia e convenienza, offrendo un piano annuale a soli 7,49$ al mese, rendendolo una delle migliori soluzioni sul mercato per chi vuole eliminare i propri dati da internet in modo semplice e sicuro.

Perchè Incogni è uno strumento ormai imprescindibile per difendere i dati personali

Incogni offre un ampio ventaglio di funzionalità pensate per garantire la privacy dei propri utenti. Ecco cosa offre questo servizio:

Rimozione automatica dei dati : Incogni contatta centinaia di broker di dati per richiedere la rimozione delle informazioni personali degli utenti dai loro database;

: Incogni contatta centinaia di broker di dati per richiedere la rimozione delle informazioni personali degli utenti dai loro database; Aggiornamento continuo : il servizio monitora costantemente i broker e le piattaforme per assicurarsi che i dati non vengano nuovamente raccolti;

: il servizio monitora costantemente i broker e le piattaforme per assicurarsi che i dati non vengano nuovamente raccolti; Gestione delle richieste di rimozione : Incogni si occupa dell’intero processo, dalla richiesta alla conferma di avvenuta cancellazione, per risparmiare agli utenti tempo e fatica;

: Incogni si occupa dell’intero processo, dalla richiesta alla conferma di avvenuta cancellazione, per risparmiare agli utenti tempo e fatica; Report dettagliati : gli utenti ricevono report chiari e aggiornati sull’andamento della rimozione, con informazioni su quali broker hanno risposto e su eventuali nuovi dati individuati;

: gli utenti ricevono report chiari e aggiornati sull’andamento della rimozione, con informazioni su quali broker hanno risposto e su eventuali nuovi dati individuati; Protezione estesa: il servizio copre una vasta gamma di piattaforme e data broker, rendendo il processo di protezione dei dati più completo e sicuro.

Con questo strumento, proteggere la propria privacy non è mai stato così semplice ed efficace. Per attivarlo e proteggerti subito vai sul sito di Incogni.