Caricabatterie 3-in-1 per dispositivi Apple: la promo Amazon è WOW

Il caricabatterie MagSafe 3-in-1 di BOCLOUD è perfetto per tutti quegli utenti che sono in possesso di un iPhone, di un Apple Watch e degli AirPods con custodia MagSafe (ovvero con supporto alla ricarica wireless). Questo accessorio è versatile e permette infatti di ricaricare in contemporanea i tre dispositivi sopracitati. All’interno della confezione trovi tutto il necessario, quindi anche cavo da USB-A e USB-C e l’alimentatore da parete.

Il prezzo di listino del gadget è di 59,99€ ma con il doppio sconto Amazon lo paghi solo 38,39€, e i costi di spedizione sono inclusi. Ricorda però che per il massimo risparmio devi applicare manualmente il coupon, valido per uno sconto aggiuntivo del 20%.

Caricabatterie 3-in-1 per iPhone, Apple Watch e AirPods: su Amazon lo sconto è doppio

Come già sottolineato poco sopra, questo caricabatterie wireless è pensato principalmente per iPhone, AirPods e Apple Watch. Il charger a induzione che trovi al centro è compatibile unicamente con lo smartwatch del gigante di Cupertino, e alla sua base integra anche un LED comodo da accendere durante le ore notturne. La sua luminosità è regolabile.

Per quanto riguarda invece gli altri due caricabatterie, li puoi utilizzare con qualsiasi altro dispositivo con supporto alla standard Qi. Come gli ultimi smartphone di Samsung, Google, Xiaomi e altri brand.

Nonostante il design pieghevole, questo caricabatterie wireless è resistente nel tempo. All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore da parete e il cavo da USB-A a USB-C.

Il caricabatterie wireless in questione è un oggetto di tendenza su Amazon e spopola tra gli utenti Apple (per ovvi motivi). Per acquistarlo a soli 38€ ricorda di applicare manualmente il coupon: solo in questo modo è possibile ottenere uno sconto del 20% che andrà ad aggiungersi a quello del 20% già visibile nell’inserzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.