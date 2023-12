Caricabatterie da 65W con USB-C e USB-A: -40% su Amazon!

Sono ormai davvero pochissime le aziende che includono nella confezione di vendita di smartphone e tablet il caricabatterie. È una scelta green per cercare di ridurre il numero di rifiuti elettronici, ma in alcuni casi è necessario acquistare il gadget (per un motivo o per un altro).

Le soluzioni di certo non mancano, ma – anche e soprattutto per una questione di sicurezza – conviene puntare su un prodotto di un brand affidabile. È il caso di Baseus, un marchio molto apprezzato su Amazon: il suo caricabatterie da 65W con due USB-C e una USB-A è attualmente acquistabile a 27,59€, spedizione compresa. Per completare l’operazione al prezzo indicato è però necessario applicare manualmente il coupon del 40%.

Questo di Baseus è un caricabatterie al nitruro di gallio (GaN), ed è dunque compatto ed efficiente. Con la sua potenza di 65W può ricaricare anche un notebook (di un qualsiasi marchio) e – come già anticipato – dare energia a tre dispositivi nello stesso momento.

È dotato di due porte USB-C e di una USB-A. Quando più device sono in carica (due smartphone e un tablet, ad esempio), il gadget distribuisce in modo intelligente l’energia.

Dimensioni compatte, prezzo vantaggioso, possibilità di ricaricare più dispositivi. Manca forse qualcosa? Sì, la sicurezza. Il charger di Baseus ha superato numerosi test prima della messa in commercio: al suo interno è incluso un chip di sicurezza che evita il verificarsi di pericolose anomalie come surriscaldamenti, sovraccarichi e sovratensioni.

È importante ricordare che per completare l’acquisto a meno di 30€ è assolutamente necessario applicare manualmente il coupon. Questo è valido per uno sconto immediato del 40% che rende il prezzo di listino di 45,99€ solo un ricordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.