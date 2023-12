Caricabatterie Belkin 37W ad un prezzo FANTASTICO su Amazon

Sono diversi anni ormai che Apple, Samsung e altre aziende del settore non inseriscono più il caricabatterie nelle confezioni di vendita degli smartphone. La loro è una scelta volta a ridurre il numero di rifiuti elettronici, ma non tutti gli utenti possono contare su questo accessorio. Per loro è dunque necessario acquistarlo separatamente e la scelta più sensata è senza dubbio quella di puntare su un accessorio con supporto alla ricarica rapida. Come il caricabatterie Belkin da 37W con USB-A e USB-C, che oggi è acquistabile su Amazon a soli 19,99€ grazie allo conto del 33% sul prezzo di listino.

Il caricabatterie Belkin da 37W con USB-A e USB-C è un must-have

Belkin è un marchio su cui si può ridurre tutta la propria fiducia. Si pensi che i suoi accessori sono venduti anche da Apple, online e negli store fisici sparsi per il mondo. E quando il gigante di Cupertino ci mette la firma, si può andare sul sicuro.

Il design del doppio caricabatterie è minimal, che risulta piatto sulla parete e che è quindi facilmente posizionabile dietro l’arredamento. Essendo dotato di una USB-C con Power Delivery da 25W e di una USB-A da 12W, puoi ricaricare anche due dispositivi in contemporanea, così da dimezzare i tempi d’attesa.

Sicuro e potente, questo caricabatterie a due porte è progettato per una varietà di dispositivi, inclusi iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel e altro ancora. È corredato di una certificazione USB-C PD 3.0 con tecnologia PPS, per ricaricare velocemente dallo 0 al 50% in 25 minuti un iPhone e dallo 0 al 50% in 26 minuti un dispositivi Samsung.

Per ottenere lo sconto del 33% non bisogna inserire codici promozionali o applicare coupon. Ti consiglio però di acquistarlo in tempi rapidi, perché quando gli accessori Belkin vengono proposti a prezzi così allettanti su Amazon, vanno a ruba.

