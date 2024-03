Sei sei in possesso di un Apple Watch (o devi fare un regalo ad una persona che ha lo smartwatch di Apple), questo accessorio non devi fartelo scappare. Quello di VEGER è un caricabatterie portatile da 1200mAh per tutti gli Apple Watch oggi in commercio, anche i modelli Ultra. È una sorta di power bank e costa solo 18,99€ grazie all’offerta lampo su Amazon.

Libertà di ricarica ovunque tu sia: il tuo Apple Watch sarà sempre al massimo dell’energia

Il caricabatterie portatile per Apple Watch di VEGER è un dispositivo innovativo che offre una soluzione di ricarica comoda e flessibile per il tuo smartwatch. Dì addio ai cavi ingombranti e alle prese di corrente difficili da raggiungere: con questo power bank potrai ricaricare il tuo Apple Watch ovunque tu sia, in qualsiasi momento.

Le dimensioni ridotte e il peso leggero lo rendono ideale per essere trasportato in tasca, nello zaino o in borsetta. Potrai averlo sempre con te per ricaricare l’indossabile durante i viaggi, le gite fuori porta o le lunghe giornate lavorative.

Dotato di tecnologia di ricarica wireless Qi, l’accessorio si aggancia magneticamente al tuo Apple Watch, garantendo una ricarica stabile e sicura. La batteria integrata da 1200mAh fornisce una carica completa al tuo smartwatch in circa 2 ore, permettendoti di utilizzarlo senza interruzioni.

Il caricatore è compatibile con tutti i modelli di Apple Watch, dalla serie 1 alla serie 8, inclusi i modelli SE e Ultra. È inoltre dotato di LED intelligenti che indicano lo stato di carica e di sistemi di sicurezza avanzati che proteggono il tuo Apple Watch da sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti. Potrai ricaricare il tuo smartwatch con tranquillità, sapendo che è in buone mani.