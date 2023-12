Caricabatterie Samsung potentissimo da 65W, SOTTOCOSTO Amazon

Su Amazon è disponibile un caricabatterie di altissimo livello utile per ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea. Il Super Fast Charging Trio, in grado di arrivare a 65W, è stato pensato da Samsung per fornire energia pulita e costante.

Il prezzo che oggi mette a disposizione Amazon è di 28,99 €. Ad influire è lo sconto del 17% che comporta anche due anni di garanzia.

Samsung offre un caricabatterie per tutti e con il 17%

Questo caricabatterie di Samsung fronteggia l’esigenza di ricaricare simultaneamente tre dispositivi diversi. Si può in questo modo ottimizzare l’efficienza del processo di ricarica riuscendo a soddisfare i requisiti di ogni smartphone, tablet o PC. Ogni dispositivo, anche cuffie e quant’altro, riceverà la quantità di carica che gli occorre.

Il caricabatterie intelligente è progettato appositamente per riconoscere in maniera automatica i requisiti di potenza di ciascun dispositivo regolandone così la corrente di conseguenza. Inoltre, sono state implementate delle misure di sicurezza avanzate per proteggere i dispositivi da sovraccarichi, surriscaldamenti e altri potenziali rischi.

Ricordiamo che è prevista la ricarica in contemporanea fino ad un massimo di 3 dispositivi. Anche la forma del caricabatterie sarà ottimale per il trasporto essendo quest’ultimo molto compatto.

Gli utenti che stavano cercando cercando su Amazon un nuovo caricabatterie da portare magari in viaggio, hanno trovato ciò che gli occorreva. Il sito e-commerce mette a disposizione di tutti questo prodotto targato Samsung, il quale è stato oggetto di più critiche positive.

Sono infatti più di 1100 le recensioni sul sito, praticamente tutte positive. Grazie allo sconto del 17% il costo finale oggi sarà di soli 28,99 €, ma si tratta di un ulteriore ribasso. Ricordiamo che inizialmente il prezzo originale era di 69,90 €. Sarà a casa vostra entro un massimo di due giorni ed avrà due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.