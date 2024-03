Con il suo design compatto, leggero e robusto, il caricabatterie di Voltme da 20W con due porte USB-C è l’ideale per l’utilizzo in casa, in ufficio o in viaggio. Vista la dotazione, è una soluzione versatile che permette di caricare due dispositivi nello stesso momento.

Oggi questo utilissimo accessorio costa solo 13,59 euro grazie al coupon del 20% da applicare manualmente. Di vantaggioso c’è anche la spedizione, che è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Ricarica due dispositivi in contemporanea con il caricabatterie con doppia USB-C di Voltme: applica subito il coupon

Così piccolo, eppure in grado di dare energia a due dispositivi in contemporanea? Non c’è trucco e non c’è inganno: il caricabatterie di VOLTME sfrutta la tecnologia GaN. Ciò si traduce in una esperienza di ricarica più veloce e potente con un gadget che genera meno calore ed è anche super compatto.

Supporta il Power Delivery 3.0, quindi puoi godere della ricarica rapida con entrambe le porte USB-C. La carica viene poi viene distribuita in modo intelligente e sicuro quando ci sono più dispositivi collegati.

Oltre ad un design dalle linee morbide e una plastica opaca che ha il suo perché, c’è da segnalare qualcosa di molto più importante. Il caricabatterie con doppia porta USB-C di VOLTME integra un chip smart per la sicurezza: sia l’accessorio che i dispositivi in ricarica saranno sempre al sicuro, quindi non devi temere sovraccarichi, sovratensioni, surriscaldamenti e problemi simili.

Per completare l’acquisto a poco più di 13€ (con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime), ti ricordo che devi applicare manualmente il coupon del 20%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.