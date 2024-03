Il mese scorso ne sono stati acquistati oltre 5000 e anche oggi sta riscuotendo un successo strepitoso. Si tratta del caricabatterie USB-C da 25W di Samsung, da usare con tantissimi dispositivi (smartphone, tablet, cuffie/auricolari Bluetooth e console portatili, ad esempio). In queste ore, grazie allo sconto del 55% sul prezzo di listino, l’accessorio costa solo 8,99 euro e la spedizione è compresa nel prezzo.

Al momento della stesura dell’articolo, il prodotto risulta venduto e spedito da Amazon. Questo accessorio però sta attirando molta attenzione per via del forte sconto, quindi, in base alla disponibilità, il venditore potrebbe cambiare nelle ore successive alla pubblicazione dell’articolo.

Ricarica veloce e massima compatibilità: il caricabatterie USB-C 25W di Samsung è da prendere al volo (-55%)

Ecco un gadget di cui nessuno può fare a meno. È versatile e compatibile con tantissimi dispositivi di un numero sconfinato o quasi di brand. Con lo sconto del 55%, il caricabatterie USB-C da 25W che porta la firma di un colosso come Samsung è davvero imperdibile.

Il gadget del gigante sudcoreano è compatto e dal look essenziale ma gradevole. A differenza di quello Apple, ad esempio, la superfice della scocca in plastica è ruvida, forse anche più piacevole al tatto. Visibile anche il logo della tecnologia Super Fast Charging, riferita proprio alla possibilità di ricaricare fino a 25W.

A proposito dei watt, l’accessorio di Samsung supporta la ricarica adattiva. Ciò significa che si adatta ad ogni singolo dispositivo con cui viene utilizzato (anche perché non tutti sposano la ricarica ultra-veloce a 25W, purtroppo).

Ora non resta che aggiungere subito il prodotto al carrello. Un caricabatterie da 25W firmato Samsung a questo prezzo è praticamente un affare. E la spedizione è gratuita!