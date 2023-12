Caricabatterie USB-C e USB-A da 140W: prezzo TOP con Coupon

Imperdibile su Amazon il caricabatterie USB-C e USB-A di Voltme da 140W. Basato sulla tecnologia GaN (quindi è compatto e leggero nonostante le tre porte integrate), costa 69,99€ applicando lo sconto del 30% tramite coupon. La spedizione, poi, è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Caricabatterie USB-C e USB-A da 140W, -30% su Amazon: ricarica fino a tre device in contemporanea

Il caricabatterie di VOLTME sfrutta la tecnologia GaN. Ciò si traduce in una esperienza di ricarica più veloce e potente con un gadget che genera meno calore ed è anche super compatto.

L’accessorio sposa la tecnologia Power Delivery 3.1,che si traduce nel supporto della ricarica rapida. La potenza di ricarica totale di 140W poi viene distribuita in modo intelligente quando ci sono più dispositivi in ricarica. Perché, ovviamente, si possono ricaricare fino a tre device in contemporanea.

Infine, c’è da segnalare un aspetto molto importante di questo richiesto caricabatterie con doppia USB-C: integra un chip smart per la sicurezza. Sia l’accessorio che i dispositivi in ricarica saranno quindi sempre al sicuro, e non si devono temere sovraccarichi, sovratensioni, surriscaldamenti e problemi simili.

Per completare l’acquisto a soli 69,99 euro è necessario spuntare manualmente la casella del coupon prima di aggiungere il caricabatterie di Voltme al carrello. Solo così infatti si ottiene uno sconto immediato del 30%.

L’articolo è spedito da Amazon (con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime) e venduto da Voltme.

