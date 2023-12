Sono ormai pochissime le aziende che inseriscono ancora i caricabatterie nelle confezioni di vendita di smartphone e tablet. Apple e Samsung, giusto per citare i due grandi colossi del settore, non sono tra queste. Ecco perché è da non farsi sfuggire lo sconto del 50% sul caricabatterie USB-C Samsung da 25W, dunque compatibile con la ricarica rapida.

Il costo? Con lo sconto odierno, solo 9,90€ spedizione inclusa.

Al momento della stesura di questo articolo, il prodotto è spedito da Amazon e venduto da YCC France. Il venditore vanta il 90% di feedback positivi e un punteggio generale di 4,4 stelle su 5. Insomma, si può procedere senza alcun timore.

A ruba su Amazon il caricabatterie USB-C Samsung da 25W: è al 50% e sprigiona la velocità della ricarica rapida

Volendo sintetizzare al massimo si potrebbe dire che sarebbe una follia non approfittare dello sconto del 50% su questo caricabatterie USB-C da 25W che porta la firma di un colosso come Samsung. A meno di 10 euro, ci si porta a casa un accessorio sicuro e compatibile con un numero sconfinato di dispositivi, anche a marchio Apple, Xiaomi e Google, ad esempio.

È compatto e dal look essenziale ma gradevole. A differenza di quello Apple, la superfice della scocca in plastica è ruvida, forse anche più piacevole al tatto. Visibile anche il logo della tecnologia Super Fast Charging, riferita proprio alla possibilità di ricaricare fino a 25W.

A proposito dei watt, l’accessorio di Samsung supporta la ricarica adattiva. Ciò significa che si adatta ad ogni singolo dispositivo con cui viene utilizzato (anche perché non tutti sposano la ricarica ultra-veloce a 25W, purtroppo).

Detto ciò, non resta che aggiungere subito il prodotto al carrello. Un charger USB-C da 25W firmato Samsung a questo prezzo è praticamente un affare.

