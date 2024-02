Non c’è nemmeno un secondo da perdere: il caricabatterie USB-C Samsung da 25W è scontato del 52% su Amazon e costa quindi solo 9,50 euro, spedizione compresa. È un accessorio versatile e potente che può ricaricare rapidamente una vasta gamma di dispositivi, come smartphone, tablet e console portatili.

Prezzo stracciato per il caricabatterie Samsung USB-C 25W che puoi usare con smartphone, tablet e altri dispositivi

Il caricabatterie EP-TA800N (questo è il nome preciso del modello) ha un design compatto e leggero che lo rende ideale per l’utilizzo in viaggio o in qualsiasi altro luogo. Le sue dimensioni ridotte lo rendono facile da trasportare in borsa o nello zaino, senza occupare troppo spazio.

La superfice della scocca in plastica è ruvida, molto piacevole al tatto. Sulla scocca è visibile anche il logo della tecnologia Super Fast Charging, quella che consente la ricarica rapida per intenderci. Non manca però il supporto alla tecnologia Power Delivery, uno standard universale di ricarica rapida adottato da dispositivi di numerosi brand del settore. Per dirla in altri termini, non c’è alcun problema di compatibilità.

L’accessorio di Samsung supporta la ricarica adattiva. Ciò significa che si adatta ad ogni singolo dispositivo con cui viene utilizzato (anche perché non tutti sposano la ricarica ultra-veloce a 25W, purtroppo). E poi integra anche diverse soluzioni di sicurezza che proteggono i dispositivi da sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti.

Detto ciò, non resta che aggiungere subito il prodotto al carrello. Un dispositivi di questo tipo, su cui c’è la firma di un colosso del settore quale è Samsung, a questo prezzo, è un vero affare.

Al momento della stesura di questo l’articolo, il prodotto risulta spedito da Amazon e venduto da A2Z Worldwide Store. Si tratta di un venditore professionale con 100% di feedback positivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.